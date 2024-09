De Carlo, mira di bronzo. Sul podio per il terzo anno

Per il terzo anno consecutivo Francesco De Carlo si conferma sul podio ai campionati italiani di tiro rapido sportivo. Dopo il bronzo di due anni fa dietro a due campioni affermati tra cui il suo idolo Giacomo Bolzoni e l’argento dello scorso anno a Caserta, infatti, il giovane atleta di Castelfiorentino è riuscito a portare a casa un’altra medaglia di bronzo anche quest’anno a Cascina. Nello scorso fine settimana ha gareggiato nella categoria A semiauto, il secondo livello nazionale dietro alla categoria super A, insieme ad altri 19 concorrenti e vinta da Antonio Clemente di Lucca. A rendere ancor più prestigiosa la trasferta pisana il piazzamento tra i dieci migliori tiratori italiani in assoluto. Un’ascesa finora senza ostacoli quella del 26enne di Castelfiorentino, che anche quest’anno ha dimostrato di non soffrire il passaggio di categoria dalla B alla A.

Preso il porto d’armi soltanto nel 2021, come raccontato in una intervista rilasciata a La Nazione a ottobre 2023, De Carlo è stato convinto a praticare agonisticamente questa disciplina da Alessio Sani, istruttore di Empoli che lo ha avvicinato al tiro a segno intuendone subito le capacità. Il tiro rapido sportivo è uno sport in cui gli agonisti sparano a bersagli di carta posti a distanze variabili tra i 7 e i 25 metri, spostandosi da una piazzola all’altra, maneggiando, in piena sicurezza, diversi tipi di arma. Un’attività che richiede una seria preparazione fisica, ma soprattutto concentrazione, precisione e rapidità.