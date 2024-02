Debutto stagionale a Sabaudia. Gli atleti della "Sbr3 subito in grande evidenza

Il 2024 del triathlon è iniziato alla grande per la società grossetana Sbr3 di scena a Sabaudia. In terra laziale infatti è andata in scena la prima gara della stagione di triathlon 2024 che ha coinvolto gli atleti grossetani della Sbr3: si sono dati battaglia sportiva oltre 200 atleti suddivisi nelle rispettive categorie in una prova di duathlon (corsa, bici, corsa) valida per il trofeo interregionale Toscana Lazio Umbria e che ha fatto da antipasto alle prove che comprenderanno anche il nuoto a partire dal mese di maggio. Mattatori della giornata sono stati Caio Valerio Baldo e Sole Favole Bossini, rispettivamente primo e terza nelle loro categorie, cui si aggiungono le più che convincenti prove di Gabriele Castello e dei fratelli Vasellini, Umberto e Vittoria. Tra i più grandi brillano Adriano Micheli e Matteo Santilli, rispettivamente secondo e terzo di categoria, oltre a Riccardo Seripa ottimo quarto e Tommas Tanini sesto alla sua prima gara. Ora per il team dei tecnici Colosi e Bonari il focus è sui prossimi appuntamenti di stagione e sull’organizzazione degli eventi che come ogni anno porteranno a Grosseto il triathlon in programma a maggio. I corsi di triathlon Sbr3 sono aperti a tutti i bambini a partire dai cinque anni, per informazioni sbr3triathlon@gmail.com