Delta Sup negli Stati Uniti. Atleti ferraresi in azzurro

Alcuni atleti del club locale Delta Sup, hanno vinto le selezioni durante le gare organizzate dalla federazione Italiana Canoa Kayak ed hanno l’onore di rappresentare la nostra nazione nel mondiale che si sta tenendo a Sarasota, negli Stati Uniti, fino a domenica prossima. Il mondiale organizzato dalla Federazione internazionale di canoa, vedrà la partecipazione del ventiduenne Daniele Gennari, del quindicenne Mattia Rutigliano, della sedicenne Noémi Bashai accompagnati da Simone Tugnoli Peron in qualità di tecnico federale e team leader. Il gruppo ferrarese si unirà ad altri atleti provenienti da Taranto e da Roma per formare il team Italia, che difenderà il tricolore sia nelle competizioni individuali che per nazioni. Nel frattempo il Delta Sup si appresta a ripartire anche con l’ottava edizione della Spring Sup Race, gara internazionale che si svolgerà quest’anno dal 3 al 6 aprile al lago delle Nazioni e che negli ultimi anni è stata tra le competizioni più partecipate del mondo dopo il mondiale. Lo stand Up Paddle è uno sport acquatico in forte diffusione, ormai tutti lo riconosciamo sulle nostre spiagge durante l’estate. Di questa disciplina esiste però una sezione agonistica che si sta diffondendo di pari passo che ha portato atleti estensi a gareggiare nel mondiale. Da sinistra Simone Tugnoli Peron, Daniele Gennari, Mattia Rutigliano, Noemi Bashai e Lisa Venturelli, quest’ultima non presente al mondiale, perché ha solo 14 anni, e non può partecipare.

c. c.