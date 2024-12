Denny Braccini, la passione di modificare le Harley Davidson

Prato, 13 dicembre 2024 - Il prossimo progetto sarà una moto con finiture in bronzo ed oro, che si potrà ammirare il 24-25 e 26 gennaio 2025 al Moto Bike Expo di Verona. La sta realizzando Denny Braccini, pratese, 45 anni, che ama la meccanica e le moto ma non quelle tradizionali perché Denny le trasforma e le rende belle e da concorso con premi vinti e tanti riconoscimenti. La moto che ama è la Harley Davidson che trasforma a suo modo rendendola “Special”; una passione che è stata tramandata a Denny dal babbo Alfio, e sino da giovanissimo Braccini iniziò a manomettere i motori a scoppio, smontandoli per poi assemblarli alla sua maniera, secondo le sue geniali idee. Un artista che riesce ad adattare alla moto pezzi che magari hanno tutt’altra funzione e l’ultimo “gioiello” una Harley Davidson già bella di suo, l’ha modificato per circa l’80 %. Anno dopo anno ha affinato sempre più’ questa passione, con modifiche sempre più importanti chiamando il suo progetto “Toscano Classico”, dove a parte i cerchi, il telaio, il blocco motore e la forca springer e qualche particolare di precisione, ha fatto lui tutto il lavoro di meccanica, ricavato da pezzi pieni, ferro, ottone, alluminio, rame ed acciaio che ha lavorato. Il tutto in circa 180 ore diluite in 6 mesi. Un progetto con l’apporto degli amici più stretti, preziosi collaboratori per realizzare e mettere in pratica idee e innovazioni.

“L’arte della trasformazione delle motociclette – dice Braccini- non è solo per me passione che rilassa mente e corpo, ma è come dipingere un quadro per poi renderlo vivo mentre corre sull’asfalto”. Questo geniale artista pratese ha provato emozioni bellissime per i premi ed i riconoscimenti all’European Biker Fest di Lignano Sabbiadoro, a Cesenatico, a Brescia, premiato come miglior costruttore, a Verona. E’ stato primo anche alla BSide Motorcycle di Prato dove l’emozione per Denny e il padre Alfio è stata tanta nel momento in cui hanno ricevuto sul palco la targa. C’era la soddisfazione immensa di aver realizzato un progetto “Toscano Classico” da concorso, con un primo posto nella loro città, ennesimo traguardo di una vita tra meccanica e moto e con altre idee per il futuro.