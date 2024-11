Derby e primato all’Emil Banca. Pietro Marzocchi dà spettacolo

Derby e primato per l’Emil Banca Bologna. La stracittadina tra Bologna e Pieve 1971 va ai rossoblù che si impongono 35-15 e con questo successo e la contemporanea sconfitta del Brixia a Sondrio salgono in testa alla classifica del girone 2 di serie B.

Sfida vera quella tra Bologna e Pieve giocata davanti a una bella cornice di pubblico che ha assiepato la cornice del Bonori.

Partita combattuta – derby dei Marzocchi, come si vedrà, che non sono nemmeno parenti: solo un caso di omonimia – , con Pieve che parte meglio e con maggiore aggressività costringendo per i primi 10 minuti il Bologna sulla difensiva.

A sbloccare il punteggio è un penalty dell’estremo Gregorio Marzocchi che fallisce il primo tentativo, ma centra i pali nel secondo per lo 0-3. Due calci di punizione di Chico e la meta del capitano Soavi ribaltano la situazione. Chico trasforma e il parziale è 13 a 3.

Pieve non si riprende e subisce la meta di Pietro Marzocchi con Chico che trasforma per il 20-3. La formazione di Renzo Balboni ha una grande reazione di orgoglio accorcia le distanze con Taddia e con Gregorio Marzocchi che fissa il punteggio sul 20-10.

Ad inizio ripresa la meta di mischia, finalizzata da Cassani, consente a Pieve di riportarsi ad appena 5 punti di distacco. A dare la sterzata definitiva al match è invece Pietro Marzocchi, del Bologna che segna in rapida successione altre due mete (tris personale) chiudendo anzitempo il match.

Pieve ci prova, ma mancano le energie, Bologna si difende con ordine, ma a tempo scaduto, arriva la punizione di Chico che fissando il finale sul 35-15. Onore ai vincitori del Bologna Rugby Club nuovi capolista del girone, onore ai vinti del Pieve che si sono arresi, ma lottando fino alla fine. In generale onore al rugby bolognese, per i tantissimi spettatori presenti al Bonori ad assistere alla stracittadina.

Adesso il campionato di serie B si ferma per una settimana per riprendere il 17 novembre con la nuova capolista Emil Banca Bologna attesa dalla sfida interna con Rovato e quella interna del Pieve allo Sgorbati con il Modena.

Le altre gare: Sondrio-Brixia 35-32, Modena-Bergamo 32-28, Rovato-Botticino 23-5, Colorno-Lyons 19-8.

La classifica: Emil Banca Bologna 18; Brixia 16; Bergamo 12; Modena 11; Rovato e Lyons 10; Pieve 7; Sondrio* 6; Botticino 5; Colorno* 4.

* una gara in meno