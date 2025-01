Derby, Fiorini fa il pieno

Fiorini Pesaro Rugby: la cadetta inizia il 2025 con il sorriso. Il secondo XV giallorosso ha infatti iniziato il nuovo anno vincendo per 21-24 sul campo dell’Unione Rugbistica Anconitana il penultimo match del campionato regionale di serie C. I kiwi hanno così portato a casa 4 punti che consolidano la prima posizione in classifica ad una giornata dalla fine della prima fase. "Complimenti all’Ancona, è stata una partita molto combattuta, di livello e anche estremamente leale, è stato veramente un piacere passare questa domenica di rugby insieme".

Il commento dell’allenatore della formazione cadetta, Andrea Mancini. "È stata una partita molto intensa, in cui abbiamo sofferto molto. Ad un certo punto siamo andati sotto nel punteggio, anche in maniera significativa, ma i ragazzi sono riusciti a non perdere la concentrazione, la determinazione, sono rimasti uniti e sono riusciti a ribaltare il risultato. Questo è molto importante. Complimenti ai ragazzi per la loro tenuta mentale rispetto alla partita, ma questo rende anche chiaro che abbiamo ancora bisogno di lavorare tanto. In futuro avremo sempre più partite di questo livello e dobbiamo ancora dimostrare di essere nel posto giusto al momento giusto, di essere all’altezza del prossimo girone che andremo ad affrontare".

Ad una giornata al termine della prima fase del campionato regionale di serie C la formazione cadetta giallorossa è al primo posto, imbattuta, seguita a 9 punti di distanza dal Fano sua prossima avversaria. "Sicuramente stiamo facendo un’ottima stagione – analizza Mancini –, non si può negare. Per il momento abbiamo collezionato tutti risultati positivi, ma è una stagione che ci riserverà ancora tante difficoltà, dobbiamo mantenere alta l’attenzione ed evitare di sentirci già appagati. Dobbiamo maturare una maggiore consapevolezza dei nostri limiti e dei nostri punti di forza per poter lavorare meglio in settimana".

Periodo positivo anche per le giovanili giallorosse. La formazione under 18 nella prima giornata della seconda fase del campionato regionale-interregionale livello 2 ha vinto il derby con i pari età di Fano per 40-0. Vittoria anche per i giovani giallorossi under 16, impegnati nella seconda fase livello 3 del campionato regionale-interregionale che hanno chiuso per 48-17 il match con Recanati.

