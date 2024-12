Di corsa col ’Mura Trail’. Il via alla Porta degli Angeli

Una mattina dell’Immacolata con il ‘Mura Trail’. Si tratta di un appuntamento sportivo giunto alla quarta edizione, in programma domenica 8 dicembre, promosso ed organizzato dall’Asd Polisportiva Doro, con il patrocinio del Comune di Ferrara, comitato Coni Ferrara, Uisp Ferrara e Atleti Azzurri d’Italia sezione di Ferrara. La gara competitiva vedrà allo start gli atleti dai 16 anni in poi, cronometrati dall’associazione Cronometristi di Ferrara, impegnati su un percorso di 8 km che metterà a dura prova la preparazione atletica di ciascun concorrente. Torna, quindi, per il quarto anno il ‘Mura Trail’, che ricorda la corsa campestre sulle mura estensi ereditata dal famoso ‘Mura Cross’ degli anni ‘80 e ’90, con saliscendi erbosi di una palestra all’aperto che è stata calpestata dalla storia del podismo italiano da Massimo Magnani, Orlando Pizzolato e Salvatore Bettiol, solo per citarne alcuni. Il programma con ritrovo domenica alle 8 alla ‘Porta degli Angeli’, dove si terranno le iscrizioni e ritiro pettorali, in Corso Ercole d’Este. Alle 10 è prevista la partenza della gara competitiva e della camminata ‘aspettando il Natale’ su due percorsi distinti. Nel dettaglio la camminata avrà un percorso dedicato, che seguirà i monumenti dell’Addizione Erculea e dopo aver attraversato gli Orti Estensi affiancherà negli ultimi 2 km sulle Mura i ‘competitivi’. Al termine le premiazioni individuali e di gruppo.

Mario Tosatti