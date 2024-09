Diavoli, da oggi si comincia a fare sul serio. A Livorno è già spareggio di Coppa Italia

Parte ufficialmente la stagione del rugby con il barrage di Coppa Italia, uno spareggio secco contro l’Unicusano Livorno, in terra toscana, che potrà permettere al Valorugby di accedere alla fase a gironi.

Calcio d’avvio alle 15.30 allo stadio Montano di Livorno, non è prevista diretta video.

I Diavoli hanno presentato a metà settimana il proprio nuovo volto, allo stadio Mirabello, sotto una pioggia che ha fatto conoscere subito ai nuovi acquisti il clima padano.

Tante le novità interessanti: Facundo Panceyra Garrido, giocatore argentino di grande talento, arrivato a Reggio due stagioni fa ma quasi mai in campo per problemi a un ginocchio, è il nuovo direttore tecnico; Matteo dell’Acqua, 33 anni, e Giulio Bertaccini, appena 23, sono promossi capitani; i tre freschi ex under 18 e azzurrini Elia Gherardi, Tommaso Mussini e Giorgio Kakaliashvili salgono in prima squadra. Tra i nuovi acquisti spicca quello “clamoroso” dell’azzurro ex Zebre Pierre Bruno, trequarti 28enne di carattere e fantasia con 15 presenze e 5 mete in nazionale e 14 mete tra Urc e Challenge Cup; ma sembrano molto promettenti anche gli arrivi di Giovanni Leituala, 23enne trequarti neozelandese ("mi chiamo Giovanni ma non sono italiano, il nome lo ha scelto mia mamma guardando una partita di calcio in tv”), di Paolo Pescetto, mediano di apertura “nipote d’arte” con quattro stagioni nel ProD2 francese e due in Urc; del terza linea 24enne Riccardo Schinchirimini, ex Viadana; del 21enne seconda linea Riccardo Pisicchio, dai Lyons; e del mediano di mischia modenese Andrea Cuoghi, 22enne e già azzurrino.

Tanti ingressi under 25, dunque, non solo per le qualità degli atleti ingaggiati o promossi dal settore junior ma anche perché, come ha sottolineato ancora una volta il presidente Enrico Grassi, "il nostro obiettivo è da sempre investire sui giovani. Il rugby è una palestra formativa, una delle migliori anche per il mondo del lavoro". Confermato head coach Marcello Violi, con Guido Randisi e David Fonzi suoi collaboratori alla pari.

Questi Diavoli rinnovati ripartono dunque oggi da Livorno, in una Coppa Italia anch’essa riverniciata di fresco: ammessi da questa edizione pure i migliori club di Serie A (cioè di seconda categoria), con un barrage per determinare le dieci squadre che daranno vita alla fase successiva, formata da due gironi da cinque team e partite di sola andata a partire già dalla prossima settimana. Semifinali in marzo e finale a metà aprile.

Nuove regole di Coppa sono l’obbligo di schierare almeno sei giocatori U23, cioè nati dal 2002 in avanti, e la possibilità di testare giovani atleti in prestito da club vicini; oggi Violi ha chiamato il parmigiano Bosi e il modenese Musajo.

I Diavoli per il match di Livorno: Farolini; Pagnani, Leituala, F.Schiabel, Colombo; Ledesma, Gherardi; Ruaro, Esposito, Tuivaiti; Pisicchio, Dell’Acqua (cap.); Rossi, Cruz, Mazzanti. A disp.: Musajo, Garziera, Favre; Schinchirimini, Mussini, Bosi, D.Schiabel, Bruno.

Coppa Italia, barrage: Parabiago-Colorno 14-49; oggi Roma Olimpic-Rovigo, Biella-Mogliano, Verona-Lyons, Pesaro-Viadana, Livorno-Valorugby, Petrarca A-Fiamme Oro, Cavalieri-Rangers. Domani: Torino-Lazio.