Diavoli, prendeteci gusto. Dopo lo schiaffo al Padova nel mirino c’è il Rovigo

Si racconta che a Rovigo anche le zanzare volino all’indietro come il pallone da rugby, e che le folaghe del delta migrino in formazione a triangolo allargato come i trequarti.

In nessuna città d’Italia la passione per il rugby è così forte come a Rovigo e oggi la squadra del capoluogo polesano arriva al Mirabello, per una sfida di alta classifica e di alto fascino.

Calcio d’inizio alle 14.30.

È il clou della quarta giornata di Serie A Elite e ne fanno fede anche le telecamere Rai, presenti per la diretta su Rai Sport.

Biglietti al botteghino del Mirabello: 14 euro intero, 5 euro under 18, gratis under 7.

In classifica Valorugby e Rovigo sono seconde a pari merito, un punto dietro al Viadana. Sia i granata sia i rossoblù hanno vinto tutte le sei partite disputate fin qui: tre in coppa e tre in campionato.

Coach Marcello Violi la vede così: "Una vittoria come quella di sabato scorso a Padova porta con sé vantaggi e insidie - dice l’allenatore - La parte favorevole è che la squadra ha giocato una partita molto solida e vincere contro i campioni in carica aumenta fiducia e consapevolezza. Dall’altro lato, però, una partita così fisica e dispendiosa si fa sentire nelle gambe anche durante la settimana successiva. Tatticamente - chiude il trainer dei Diavoli - non mi aspetto una gara diversa, credo che anche contro Rovigo sarà un match dove gli avanti saranno chiamati a grande impegno in mischia e drive".

La formazione scelta dallo staff granata vede il ritorno di Renton e Tavuyara; in prima linea Favre, Silva e Diaz; apertura Ledesma, perfetto contro il Petrarca. Assente, naturalmente, Bertaccini; Giulio, definito dalla stampa rodigina "il miglior centro di tutto il campionato", si trova a Roma con la nazionale in vista dei test match d’autunno in programma nei prossimi tre weekend.

Lo schieramento Valorugby: Farolini; Bruno, Resino, Leituala, Mastandrea; Ledesma, Cuoghi; Ruaro, Paolucci (cap.), Amenta; Du Preez, Schinchirimini; Favre, Silva, Diaz. Panchina: Marinello, Mazzanti, Rossi; Dell’Acqua, Pisicchio; Tavuyara, Pescetto, Renton.

Il Delta Rovigo è guidato dal coach Davide Giazzon, compagno di nazionale di Violi nella Coppa del Mondo 2015.

Nella rosa rossoblù spicca, tra tanti grandi nomi, quello di Nicolò “Nick” Teneggi, 22enne cresciuto nel Rugby Reggio poi Valorugby. Teneggi non sarà però della partita, ancora alle prese com’è con il ritorno alla piena forma dopo un’operazione al ginocchio.

Altri match della quarta giornata: oggi ore 14,30 Rangers-Mogliano; domani, 14.30, Lazio-Fiamme Oro, Lyons-Viadana, Petrarca-Colorno.

I match non trasmessi da Rai Sport non saranno più visibili in live stream ma solo in registrata, su youtube, qualche ora dopo la fine delle partite; una decisione che ha creato malumore in parte degli appassionati ma che i club giustificano con la volontà di portare più persone allo stadio, motore fondamentale per la salute del campionato.

Classifica: Viadana 15, Valorugby 14, Delta Rovigo 14, Petrarca Padova 11; Hbs Colorno 9, Fiamme Oro Roma 6, Rangers Vicenza 4, Mogliano Veneto 1, Lazio 0, Lyons Piacenza 0.