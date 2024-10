Diavoli pronti alla battaglia nel fango: "Partita preparata in base al meteo"

Nella seconda giornata di A Elite il Valorugby affronta in trasferta i Lyons, terzo derby emiliano per Dell’Acqua e compagni in questo primo angolo di stagione. Si gioca nel tradizionale stadio Beltrametti, a Piacenza, con inizio alle 14.30.

I Diavoli partono favoriti, ma non sarà facile avere la meglio sulla difesa piacentina, anche per via del campo presumibilmente zuppo di pioggia; nella prima giornata il Petrarca campione d’Italia è riuscito a ottenere il bonus contro i Lyons, in casa, solo all’80’. Quella partita tra padovani e piacentini ha lasciato un’eredità fortunata, se vogliamo, ai Diavoli: il pilon-tallonatore Minervino, il più temuto tra i giocatori Lyons, ha buscato un cartellino rosso per somma di gialli e di conseguenza una settimana di squalifica che lo terrà lontano dal match odierno.

Marcello Violi, head coach granata: "Sicuramente giocheremo su un campo pesante, la partita l’abbiamo preparata anche in base al meteo: e quindi cose semplici, fare meno errori possibile e disciplina. Loro sono tosti nei drive e in touche, dovremo essere precisi e poco fallosi. Sarà una partita fisica, ma non mancheranno le occasioni per sviluppare il nostro gioco. La convocazione di Bertaccini in nazionale? Strameritata. Dal punto di vista tecnico e umano è un ragazzo straordinario".

Non è prevista diretta video, però la lega dei club (la neonata Lega Italiana Rugby) e la Federazione sono intenzionate a riportare su ogni campo telecamere e arbitro video (television match official, il “tiemmeò”) già dalla terza giornata. Il costo dell’operazione è alto, si parla di 800mila euro per l’intero torneo, ma le riprese video ’servono anche a far progredire tecnici, giocatori e arbitri’ che possono rivederle e analizzarle, hanno spiegato club e Federugby.

La formazione Valorugby: Farolini; D.Schiabel, Leituala, F.Schiabel, Colombo; Ledesma, Cuoghi; Amenta, Paolucci, Cenedese; Schinchirimini, Dell’Acqua (cap.); Favre, Marinello, Dan.Rimpelli. Panchina: Silva, Diaz, Rossi; Pisicchio, Esposito; Pescetto, Pagnani, Gherardi.

Dirige il milanese Meschini, guardalinee l’internazionale Clara Munarini. I meteorologi prevedono pioggia durante la partita.

Serie A Elite, gli altri match: ore 15.30 Fiamme Oro-Rovigo, Lazio-Petrarca, Rangers-Colorno; ore 16 Mogliano-Viadana (diretta Rai Sport).

Classifica: Petrarca Padova punti, Delta Rovigo. Viadana, Valorugby 5, Hbs Colorno 4, Mogliano Veneto 1, Fiamme Oro Roma 0, Lazio 0, Rangers Vicenza 0, Lyons Piacenza 0.

Serie C. Domani il ritorno del barrage per accedere al girone Promozione, ma i destini di Guastalla e Valorugby sembrano già decisi dopo l’andata, persa dai fluviali e vinta dai granatini. Alle 12.30 Noceto-Guastalla (campo Capra, andata 71-10), alle 13 Bologna Rugby Club-Valorugby (campo Bonori, andata 8-61).

Domattina rugby anche a Cadé, con il mini-Valorugby dalle 10, e a Jano, con Valorugby-Imola U18 alle 12.30.