Dieci titoli regionali e ventinove medaglie per il Canoa Club

Domenica scorsa sulle acque del Lago di Medesano (Pr), grazie all’organizzazione della Polisportiva Coop Parma, si è svolto il Campionato Regionale 500 metri Emilia Romagna, gara che ha chiuso la stagione agonistica del Settore Velocità del Canoa Club Ferrara. In palio i titoli regionali sui 500 metri per le categorie maggiori, nella stessa giornata si è disputata la gara sulla

distanza dei 200 metri per il Canoa Giovani. Il Canoa Club Ferrara chiude alla grande la stagione con ben 10 titoli regionali e 29 medaglie di cui 19 nella gara dei 500 metri e 10 nella competizione del Canoa Giovani riservata alle categorie più piccole.

Conquistano il titolo di campione regionale la Senior Celeste Cappelletti in C1, tra gli Junior Sara Arkaxhiu e Serena Boari in C2, Vittoria Melotti e Beatrice Tieghi in K2 e Lucrezia Guerzoni in C1. Per la Categoria Ragazzi Serena Boari in C1, Francesca Carletti e Ines Ged in C2, Vittoria Melotti e Beatrice Tieghi in K2, Vittoria Melotti in K1, Ian Covas, Filippo di Barbora Claudio Di Nunzio e Mattia Lo Brutto in K4 e Ian Covas in C1.

Per il Canoa Giovani vincono la medaglia d’oro Mattia Rizzieri in C1, Francesca Grandi sia in C1 che in K1, Daciana Racovit in K1, Pola Dianati in C1 e anche in C2 con Giorgia Ferranti che insieme vincono anche l’argento in K2. Tre le medaglie di bronzo Giorgia Ferranti in K1, Riccardo Ercolin e Mattia Rizzieri in K2 e ancora Mattia Rizzieri in K1.

Soddisfatto Andrea Dante, Responsabile del Settore Velocità, commenta: "A conclusione di questa stagione agonistica i ragazzi hanno confermato ottimi progressi raggiungendo grandi risultati anche in questa giornata su un nuovo campo gara mai provato prima. I risultati ottenuti sono frutto del lavoro meticoloso e costante nonché della forza del gruppo. Ora qualche giorno per recuperare forze fisiche e mentali poi dalla prossima settimana parte l’importantissima

preparazione invernale in vista della nuova stagione agonistica".