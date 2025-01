Dietro le quinte delle gare. Quattro tecnici alla ribalta

Sconosciuti al grande pubblico ma non agli addetti ai lavori, hanno fatto dell’Atletica Leggera la loro passione e la loro filosofia di vita soprattutto nelle specialità del mezzofondo e della resistenza. Prima come atleti raggiungendo ottimi risultati dal mezzofondo alla maratona passando dai 3000 siepi, poi come allenatori portando in nazionali diversi atleti versiliesi e della piana di Lucca. Dietro quasi ogni manifestazione di atletica della Fidal in provincia di Lucca ci sono loro, con il bagaglio di esperienza e di competenza che ne contraddistingue ormai anni di frequentazione delle piste di atletica nel nostro paese, attraverso l’organizzazione di campionati e manifestazioni di altissimo livello.

Marco Rovai per la piana di Lucca, Leonardo Benassi nella sua Camaiore, Marco Innocenti per Pietrasanta e Francesco Mottola nella città di Viareggio. Spesso dietro le quinte non appaiono ma ci sono, con Rovai sognatore con la sua pista dei sogni, un campo arato trasformato in una pista di atletica per gli allenamenti aperta a tutti. Benassi come collaboratore della Fidal Toscana per la corsa in montagna mantenendo una tradizione camaiorese. Mottola che si ostina a non far finire l’atletica nella sua città operando in condizioni difficili perché senza impianti idonei con la pista di atletica chiusa da ormai 7 anni. Innocenti che ha saputo trasformare il suo lavoro di ingegnere in un tecnico per omologare le piste di atletica leggera in tutta Italia, riuscendo a fare della pista del campo Falcone e Borsellino di Pietrasanta un gioiello di sport, con molti atleti anche internazionali, che trovano il clima e le condizioni ideali per venire ad allenarsi in Versilia.

Quindi ancora oggi calcano le piste e i campi da cross con il freddo e la pioggia o sotto il sole, perché dietro un grande atleta ma anche un principiante avviato allo sport ci sono sempre tecnici e allenatori appassionati che soffrono, sacrificano e si dedicano a far sognare grandi imprese ai loro atleti, non tutti arrivano ma per alcuni di loro i sogni si avverano.