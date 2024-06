Difesa verso la conferma. Sì a Monticone e Diana

Nessuna notizia ufficiale, ma non mancano i rumors dal quartier generale del Prato. Da indiscrezioni pare che alcune delle prime conferme, in particolare quelle dei difensori Monticone e Diana e dell’attaccante in quota Gori, possano essere praticamente cosa fatta. Nel frattempo il direttore sportivo Berti e il coordinatore tecnico Sciannamè stanno provando a chiudere anche per far rimanere in biancazzurro il difensore Angeli, completando così buona parte del pacchetto centrale difensivo. Sempre fra le trattative che paiono praticamente concluse figurerebbe anche l’arrivo dell’esperto centrocampista Remedi, classe ’91 ex Aglianese. Da capire, invece, se verrà confermato a centrocampo Trovade. I biancazzurri dovrebbero aver fatto dei sondaggi, per la zona mediana, anche sul classe ‘98 Gulinatti, ex Imolese (29 presenze e 2 gol per lui). In difesa non dispiace Zini, classe ’98 scuola Empoli, che ha già indossato le maglie di Montevarchi, San Donato Tavarnelle, Gavorrano e Tau Calcio. Sembrano invece essersi molto raffreddate le piste che portavano da una parte all’esterno Simone Nicoli, che piace molto anche in serie C al Carpi, e alla punta Cherif Diallo, entrambi ex Prato nel recente passato.

Tutto questo silenzio e questa assenza di ufficialità stanno indisponendo parte della tifoseria, che proprio ieri ha appeso uno striscione polemico nei confronti del presidente Stefano Commini sulle mura esterne del Lungobisenzio.

Nel frattempo il dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito le date di inizio dei campionati relativi alla stagione sportiva 2024/2025. Il comunicato indica in domenica 8 settembre 2024 la data di inizio del campionato. Due settimane prima avrà invece inizio la Coppa Italia Serie D: quest’anno, dunque, si comincerà nel fine settimana del 25 agosto.

Per quanto riguarda, infine, il campionato nazionale Juniores, si partirà il prossimo 14 settembre.

