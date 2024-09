Dilettanti, stop a metà. Si gioca dalla Prima in giù

Sarà una domenica "spezzatino" quella che vivrà il calcio dilettantistico emiliano-romagnolo, con il rinvio completo di alcuni campionati che coinvolge anche le nostre ferraresi. L’alluvione che ha colpito la Romagna ha indotto infatti il Comitato Regionale a rinviare le gare del girone B di Eccellenza e del girone C di Promozione, che interessano da vicino le formazioni della nostra provincia.

In Eccellenza, dunque, non si giocherà Sant’Agostino-Cava Ronco, mentre sono diverse le squadre interessate da rinvio nel girone C di Promozione: non si disputeranno Consandolo-Mesola, Bentivoglio-X Martiri, Trebbo-Centese, Casumaro-Atletico Castenaso, Felsina-Portuense, Comacchiese-Valsanterno e Masi Torello-Valsetta Lagaro. Più tranquilla la situazione dalla Prima Categoria in giù, visto che la nostra provincia per fortuna non è stata praticamente colpita dai grossi disagi che si sono invece verificati nel Bolognese e soprattutto in Romagna: restano quindi in calendario le gare del girone E, che vedono impegnate Amici di Stefano-Anzolavino, Persiceto-Copparo 2015, Sala Bolognese-Codigorese, Santa Maria Codifiume-Pontelagoscuro e Sporting Vado-Gallo. Nessun rinvio anche in Seconda e Terza, campionati gestiti dal comitato provinciale di Ferrara, che come confermato ieri dal delegato Davide Zuccatelli scenderanno regolarmente in campo. In Seconda la favorita Dogatese farà visita all’Acli San Luca, mentre in Terza sono in programma tante partite interessanti nel turno d’esordio del campionato.

CALCIO GIOVANILE A DECIMA.

La Centese organizza oggi e domani a Decima un torneo dedicato alle annate 2012-2013, che vedrà la partecipazione di 8 squadre per ciascuna annata, e rappresenta la prima edizione di un evento che promette di diventare un appuntamento fisso.