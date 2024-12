Disco rosso per la Rari. L’Ortigia è troppo forte

C.C. ORTIGIA 1928

16

R.N. FLORENTIA

7

C.C. ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 3, G. Marangolo 1, G. La Rosa 1, S. Di Luciano 2, L. Giribaldi 1, G. Kalaitzis 2, A. Carnesecchi, E. Campopiano 2, Y. Inaba 2, F. Scordo 1, C. Napolitano 1, D. Ruggiero. All. Piccardo

R.N. FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri 1, N. Hofmeijer, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, D. Borghigiani 1, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 2, N. Benvenuti, G. Bini 2, C. Mancini, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti

Arbitri: Castagnola - Piano

Parziali: 4-1, 5-2, 3-3, 4-1

Note - Sup. num.: Ortigia 8/11 + 2 rigori e Florentia 1/9

Disco rosso per la Rari Nantes Florentia a Siracusa, sconfitta da una Ortigia che, come era nelle previsioni, si è confermata nettamente superiore in ogni reparto, molto più esperta e più precisa nelle conclusioni, soprattutto quelle con l’uomo in più: l’aspetto forse più critico dei fiorentini. Il primo set è stato tutto di marca siciliana anche se il primo gol, dopo appena 50", era stato realizzato dal gigliato Bini. Ma è stato l’unico visto che l’Ortigia ha pareggiato poco dopo con Cassia e a seguire ne ha realizzati altri tre. Stessa musica nel secondo, con Bini e Borghigiani che hanno potuto solo ridurre il divario. Pari nella terza frazione con una doppietta di Sordini e una rete del capitano Chemeri, e finale in scioltezza per i padroni di casa con altri quattro gol a fronte di uno solo biancorosso, firmato da De Mey.

"Complimenti all’Ortigia che ha meritato il successo – il commento di Luca Minetti, il tecnico della Rari – ma sono deluso per i troppi errori della mia squadra e delle disattenzioni. La sconfitta, comunque, non modifica le nostre ambizioni che restano quelle di una tranquilla salvezza. Rispetto a noi, loro hanno dimostrato di essere più f orti sia sul piano fisico che su quello dell’esperienza".

Al di là del risultato Minetti trova comunque anche qualcosa di positivo in questa sconfitta: "Partite come queste servono a far crescere la squadra e non cambiano il nostro morale". Sabato prossimo, ultima partita dell’anno, la Rari sarà ancora in trasferta, questa volta con l’Olympic Roma.

f. m.