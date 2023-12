Divisione 3. Terzo successo per la Gea. San Vincenzo al tappeto

La Gea Basketball Grosseto torna alla vittoria contro la Dinamo Basket San Vincenzo (65-60) nella settima e ultima giornata d’andata di Divisione 3. La terza vittoria dei ragazzi di Mattia Contri in questa stagione è arrivata al termine di quaranta minuti mai noiosi. I biancorossi, dopo aver chiuso sotto di un punto il primo quarto, hanno cambiato il volto alla gara prima del riposo, mettendo a segno un parziale di 20-10, che ha permesso di andare sul +9. Al rientro in campo il San Vincenzo ha recuperato qualcosa grazie alle triple di Pighetti e ha dato filo da torcere fino agli ultimi minuti, nei quali la Gea ha controllato un piccolo vantaggio. Tre i giocatori in doppia cifra, compreso Federico Baccheschi, autore di un ottimo incontro, impreziosito da undici punti. "Era una partita che per noi contava tanto – commenta l’allenatore Mattia Contri - perché arrivavamo da una brutta sconfitta ad Arcidosso e, a differenza delle altre partite, siamo andati bene anche nel primo quarto, grazie a un ottimo approccio. Nei primi venti minuti abbiamo difeso forte e attaccato bene nei primi 20 minuti, contro un avversario particolare, che non hai mollato, anche quando si è trovato a -10. Con le bombe di Pighetti ci hanno subito rimesso in difficoltà, ma siamo stati bravi a reagire un attimo e a rimetterci in carreggiata e poi allungare un po’ il vantaggio e amministrare gli ultimi minuti". GEA GROSSETO: Di Nisio, Bassi 5, Pollazzi 1, Malfanti 4, Fiorentini 5, Corradini 8, Baffetti 15, Contri 13, Morgia 3, Alvarez Rodriguez, Baccheschi 11. All. Contri.