Divora 1500 chilometri in 3 giorni. Nuova impresa di Fabia Maramotti

Fabia Maramotti non finisce di stupire e dopo le tante prove estreme cui si è sottoposta, tra ultramaratone e gare di nuoto in acque libere, ha completato la sfida della Race Across The West, partendo da Oceanside, nei pressi di Los Angeles. Questa gara ciclistica massacrante di 1500 km ha messo alla prova la resistenza fisica e mentale della Maramotti, offrendole al contempo un’esperienza straordinaria. Sin dalle prime ore Fabia, che compirà 29 anni a luglio, ha dovuto confrontarsi con condizioni climatiche estremamente difficili. Il caldo secco del deserto, dopo aver lasciato la California, le ha procurato un colpo di calore, rendendo le prime ore di gara particolarmente impegnative. Nonostante ciò, la Maramotti non si è arresa, continuando a pedalare nella notte. Una delle sfide più grandi è stata affrontare la Monument Valley, dove una violenta bufera di sabbia ha colpito l’atleta nella notte, costringendola a rifugiarsi nel camper di supporto per alcune ore, in attesa che il maltempo si placasse. Il supporto del suo team è stato fondamentale. Guidato da Guido Petrucci e Michelangelo Biondi della Triathlon Grosseto, il coach Stefano Massa e il media manager Andrea Bauce, lo staff ha fornito un’assistenza preziosa lungo tutto il percorso. "È grazie a loro che sono riuscita nel mio intento - dice Fabia - una squadra fantastica che è andata anche oltre le mie aspettative, permettendomi di chiudere questa esperienza incredibile che ricorderò per sempre". Il percorso si è rivelato un grande avversario, con vento contrario e salite interminabili che hanno procurato ogni sorta di dolori muscolari. Con tratti rettilinei fino a 127 chilometri. La gestione del sonno, suddiviso in 3 o 4 micro sonni di 15 minuti durante la giornata, è stata cruciale per mantenere l’energia necessaria a proseguire. Nonostante tutte le difficoltà, Fabia Maramotti ha completato la gara in soli tre giorni, conquistando il podio nella categoria assoluta femminile.