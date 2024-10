Dlf Pistoia, show mondiale. Ecco due ori e un bronzo

Due ori e un bronzo. Non poteva andare meglio per la Dlf Pistoia la Coppa del Mondo di pattinaggio artistico, specialità obbligatori. Al palazzetto dello sport PalaKobilica di Prato, i grandi protagonisti per la società cittadina, che assieme alla Primavera Prato ha organizzato la manifestazione, sono stati Nicola Cervellera e Federico Buracchi, entrambi capaci di mettersi al collo la medaglia del metallo più pregiato. Il primo ha festeggiato nella giornata inaugurale il trionfo nella prova Jeunesse maschile, imponendosi ai danni dei due rivali argentini. Una soddisfazione enorme per il giovane pistoiese, la cui vittoria - arrivata al termine di una prestazione sostanzialmente perfetta - ha generato un vero e proprio boato all’interno dell’impianto pratese. Per il classe 2008 si tratta del bis iridato: già l’anno scorso, in occasione della Coppa del Mondo andata in scena a Friburgo, chiuse davanti a tutti, a dimostrazione del valore del portacolori della Dlf Pistoia.

In Germania aveva raccolto il massimo risultato pure Federico Buracchi, che si è ripetuto anche a Prato. Il classe 2005, che si era qualificato alla manifestazione iridata vincendo il campionato italiano, al suo primo anno da senior ha battuto una concorrenza fatta di atleti con maggiore esperienza, riuscendo a mantenere un ritmo di gara costante nei tre esercizi eseguiti e arrivando così a guadagnarsi l’oro. Infine, la Dlf Pistoia ha esultato pure per il terzo posto di Sara Pieracci nella prova Jeunesse femminile. Anche la giovane atleta ha replicato il risultato ottenuto 12 mesi or sono in Germania, dove centrò appunto il bronzo. Andato in archivio l’evento iridato, si può affermare che per la Dlf Pistoia questa Coppa del Mondo "in casa" è stata un gran successo, sia dal punto di vista organizzativo (tante le presenze al PalaKobilica) che da quello sportivo. "I titoli ottenuti in questa coppa del mondo dagli atleti del DLF Pattinaggio Artistico Pistoia - sottolineano dalla società - sono il risultato costante del lavoro degli allenatori Daniele Capacci, Alice Capecchi e Antonella Potenza".

Francesco Bocchini