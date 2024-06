Doganaccia Trail, foto e classifica dell’edizione 2024

Abetone Cutigliano (Pistoia), 9 giugno 2024 – Organizzata dalla Doganaccia 2000 con la collaborazione tecnica della Asdc Silvano Fedi di Pistoia e della lega Uisp di Pistoia si è disputata l’edizione 2024 del Doganaccia Trail, gara podistica divisa in tre percorsi due competitivi sulle distanze di 27 chilometri con un dislivello di 1550 metri, uno di 15 km con dislivello di metri 950 e infine anche un percorso di 7 km per i partecipanti alla passeggiata.

Nella gara dei km 15 ad aggiudicarsi la gara e la categoria assoluta e stato Saimir Xemalaj (Modena Runners Club) che compie la distanza in 1h16’18’’, con un vantaggio sul secondo arrivato di 14’15’’ David Toccafondi (Banda Dei Malandrini Prato) e di 22’04’’ Nicolò Fregosi (As.d. Attraverso) Quarto giunge Luca Mungai e quinto Michele Mangia entrambi della Silvano Fedi Pistoia.

LA CLASSIFICA 27 K

LA CLASSIFICA 15 K

Nella categoria veterani uomini, il primo posto e per il quarratino Daniele Rossi (Orecchiella Garfagnana) che conclude in 1h25’00’’, secondo classificato il compagno di società Giulio Simi terzo posto per Vinicio Biagioni (Silvano Fedi Pistoia). Aurelio Sisi (Individuale) si aggiudica la categoria veterani argento terminando nel tempo di 1h39’19’’, piazza d’onore per Domenico Fedele (As.d. Di Tutti i Sentieri), al terzo posto Claudio Gori (Silvano Fedi Pistoia).

Primo posto nella categoria veterani oro per Sergio Gelli (Silvano Fedi Pistoia) con il tempo di 2h04’07’’, seguito da Natale Bittarelli (Unione Sportiva Nave a Rovezzano Firenze) e da Carlo Matulli (Silvano Fedi Pistoia). La prima donna assoluta è la solita Mihaela Robu (Silvano Fedi che ferma il cronometro a 1h3037’’ con un vantaggio di 5’01’’ su Giulia Antinoli (Individuale) e di 24’08’’ terza assoluta Rosa Giugliano (Banda dei Malandrini Prato), quarta Silvia Cinotti (Team Sansoni Campotizzoro) e quinta Anna Costabile (Il Ponte Scandicci).

Solo una concorrente classificata nella categoria donne veterane e si tratta di Emanuela Pedroni (Il Fiorino Sesto Fiorentino) 2h00’04’’. La modenese Ermanna Boilini (Team Mud & Snow) prima nella categoria donne veterane argento in 2h30’02’’, seconda Anna Lisa Chiti (Trail Running Projet) e terza Anna Nuti (Le Panche Castelquarto Firenze). Il rappresentante dell’Orecchiella Garfagnana Filippo Carloni si aggiudica la vittoria assoluta e quelle di categoria nella gara dei km 27con 1550 metri di dislivello ,correndo in 2h44’48’’, secondo posto a 1’21’’ per Patrizio Bartolini (Trail Running Projet) e terzo a 11’59’ si classifica in compagno di società del vincitore, Roberto Petrucci, quarto Luca Lombardi (Runcard) e quinto Roberto Quartararo (Runcard). Il primo posto nella categoria veterani se lo aggiudica Alberto Cappello (A.s.d. Almi Trail) con il tempo di 3h05’54’’, secondo gradino del podio per Davide Bertini (29 Martiri Figline Prato) e terzo classificato Alessandro Pelco (G.M. Antraccoli Lucca). Fausto Tanaglia (Tri Iron) si aggiudica la categoria veterani argento in 5h02’31’’, seguito nell’ordine da Daniele Heffler (Asfalto Zero Sport Sprint Trail) . La montalese Chiara Innocenti (Aurora Montale) si aggiudica la categoria assoluta donne in 3h37’29’’, seconda con un distacco di 19,02 , Marta Cassai (Runcard), terza a 21’02’’ Laura Elena Bucur (Bologna Trail Team 363), quarta Carlotta Turi (Runcard) e quinta Monica Cavara (Team Mud & Snow). Prima e unica classificata nella categoria donne veterane Donatella Bragagni (Bandda dei Malandrini Prato).

A cura di Giancarlo Ignudi