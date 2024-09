Doganaccia Vertical Trail, foto e classifica

Cutigliano (Pistoia), 2 settembre 2024 – Con i mille metri di dislivello sulla distanza di 6 chilometri, si è disputata a Cutigliano sulla montagna pistoiese l’edizione numero quattro della Doganaccia Vertical Trail organizzata da Doganaccia 2000 con il supporto della Silvano Fedi Pistoia, manifestazione che voleva ricordare Piero Nesti.

LA CLASSIFICA

La vittoria è andata al giovanissimo (classe 2008) valdostano Marco Magistro (Apd Pont Saint Martin) in 45’57’’ che oltre ad aggiudicarsi la gara si è aggiudicato anche la categoria. Nella categoria assoluta il primo posto è andato a Emanuele Scotti (Orecchiella Garfagnana) che conclude la gara in 48’28 distaccando di 3’’ Jari Consigli (Corrilunigiana) e di 5’01’’ Gian Luca Scardovi (Atletica Imola), al quarto posto si classifica Alessandro Marcolini (Sportinsieme), quinto classificato Vladimir Kabetaj (Runcard).

Giuliano Gherardi (Atletica Reggio) ottiene il primo posto nella categoria veterani in 49’14’’, posto d’onore per Luigi Ceccarelli (Orecchiella Garfagnana), il terzo posto se lo aggiudica Vinicio Biagioni (Silvano Fedi Pistoia). Francesco Frediani (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) vince la categoria veterani argento inn 57’23’’, seconda piazza per Claudio Gori (Silvano Fedi Pistoia) e terzo per Carlo Castelli (Orecchiella Garfagnana).

La categoria femminile assoluta vede giungere per prima al traguardo Daniela Rausse (Attraverso Running) in 1h06’56’’ che precede di 5’09’’ Anna Turrini (Runncard) e di 10’06’’ Margherita Paccavia (Silvano Fedi Pistoia). L’italo rumena Maricica Lucaci (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) era l’unica rappresentante nella categoria donne veterane e conclude la gara in 1h26’12’’

A cura di Giancarlo Ignudi