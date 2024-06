Domani il via allo storico evento. Brescia pronta ad accogliere la Mille Miglia

È di nuovo tempo di 1000 Miglia, la gara storica che torna da domani al 15 Giugno con una cavalcata di 2200 chilometri che porterà le vetture costruite fra il 1927 e il 1957 fino a Roma lungo un tragitto che percorreranno in cinque tappe, come da format inaugurato lo scorso anno. A insaporire di epica il “tour de force“ dei gioielli d’epoca sarà l’inusuale percorso in senso antiorario, che rievoca il mito delle prime edizioni della 1000 Miglia di velocità.

A Torino il primo storico traguardo di tappa: dopo i passaggi del 1947 e 1948 il convoglio sosterà per la prima volta nella città Sabauda e, accolto dalla Mole Antonelliana illuminata con la Freccia Rossa, sfilerà per le vie del centro sino al benvenuto di Piazza San Carlo. Altra novità sarà Genova, sede del pranzo della seconda giornata. Viareggio, Roma e San Lazzaro di Savena le altre località tappa.

La manifestazione è entrata nel vivo ieri con l’apertura delle verifiche tecniche e sportive nel Paddock al Brixia Forum e l’inaugurazione del Villaggio 1000 Miglia in Piazza Vittoria. Qui, si sono accesi i motori per la settima edizione del Trofeo Gaburri, che si svolge per le vie della città. Anche il centro città si è preparato ad accogliere la 1000 Miglia: le auto, nelle giornate oggi, domani e sabato potranno tornare a parcheggiare nelle piazze e vie del centro, dove ristoranti, bar e negozi rimarranno aperti fino a tarda sera.

Dalle 18:30 di sabato, il palco della Notte Bianca in Piazza Loggia ospiterà le premiazioni. Ad anticipare il convoglio delle storiche ci saranno le Ferrari del Tribute 1000 Miglia e le auto Full-Electric della 1000 Miglia Green, mentre in coda troveranno spazio le Supercar e Hypercar iscritte alla1000 Miglia Experience. Torna anche la 1000 Miglia Charity a sostegno di Ieo - Women’s Cancer Center, con diverse personalità del mondo dello spettacolo.

Milla Prandelli