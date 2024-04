Domenica con Vivicttà. Di corsa tra le vie del centro

I 40anni di Vivicittà tra sport e promozione sociale. Tutto questo tra corsa, camminata, villaggio associazioni, scuola, musica e camminata con gli amici a 4 zampe. Una manifestazione nazionale, giunta alla quarantesima edizione, organizzata da Uisp Ferrara, patrocinata dal Comune di Ferrara e con il contributo di alcuni partner. Si terrà domenica con partenza e arrivo in piazza XXIV maggio, corsa competitiva adulti e giovanili, oltre alla camminata non competitiva. "Questa manifestazione – spiega Eleonora Banzi di Uisp – è denominata la ’corsa più grande del mondoe e si tiene in contemporanea in tante città italiane ed estere. A Ferrara il percorso attraverserà le vie del centro, presenti due postazioni musicali". A seguire Andrea De Vivo ha illustrato il programma. Ritrovo dalle 7.30 in piazza XXIV Maggio, 9 partenza categorie giovanile distanze di 300-500 e 1500 metri, alle 9.30 gara competitiva (10km), camminata non competitiva (5/10 km) e novità camminata con gli amici a quattro zampe, in collaborazione con la Lega del Cane Ferrara. La manifestazione sarà al 100% plastic free. "Un evento – dice l’assessore Alessandro Balboni – che si svolge all’aperto, fa piacere l’attenzione verso l’ambiente con le iniziative promosse con Legambiente e che sarà plastic free, come amministrazione ringraziamo gli organizzatori".

Mario Tosatti