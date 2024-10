Dominio Diavoli. Blitz a Piacenza. Hurrà con bonus

Lyons Piacenza

12

Valorugby

42

LYONS PIACENZA: Via G (62’ Steenkamp); De Klerk, Castro, Rodina, Bruno (cap.); Russo (62’ Gaetano), Dabalà; Moretto, Beletti (54’ Bance), Perazzoli (44’ Cissè); Bur, Ruiz (65’ Bottacci); Torres (65’ Carones), Cocchiaro (65’ Maggiore), Acosta (65’ Libero). All.: B.Urdaneta.

VALORUGBY EMILIA: Farolini; D.Schiabel, Leituala, F.Schiabel, Colombo (60’ Pagnani); Ledesma (60’ Pescetto), Cuoghi (60’ Gherardi); Amenta, Paolucci, Cenedese (31’ Esposito); Schinchirimini (56’ Pisicchio), Dell’Acqua (cap.), Favre (56’ Rossi), Marinello (54’ Silva), Dan.Rimpelli (46’ Diaz). All.: M.Violi.

Arbitro: Meschini, di Milano.

Marcatori: 11’ meta Marinello tr Ledesma, 23’ meta Cuoghi tr Ledesma, 29’ meta Leituala tr Ledesma, 32’ meta Libero tr Russo; 45’ meta Marinello tr Ledesma, 55’ meta F.Schiabel tr Ledesma, 58’ meta Pisicchio tr Ledesma, 67’ meta Maggiore.

Anche a Piacenza una giornata da tregenda ha rovesciato sabato su Lyons e Valorugby una catasta d’acqua prima e durante il match, appesantendo il campo e il gioco. Condizioni che hanno messo in crisi i Lyons, già più deboli di base e privi dei loro migliori avanti Minervino e Portillo.

I Diavoli hanno dominano gli impatti, costretto presto Acosta al giallo e sono andati a segno tre volte nella mezz’ora iniziale: con Andrej Marinello in drive; poi con Cuoghi da mischia sotto ai pali e con Leituala, entrambi alla prima meta in campionato in maglia granata.

Nella ripresa, dopo una breve fase di difficoltà, identico spartito: tre mete in mezz’ora e risultato al sicuro. A segno un’altra volta Marinello, poi Fabio Schiabel e infine Pisicchio, anche lui alla prima meta granata. Al termine Schiabel, quattro mete contro i Lyons in un mese tra coppa e campionato, ha potuto ritirare il premio di uomo del match dalle mani dell’ex nazionale neozelandese Garry Barkle.

Per la squadra di Violi è la quinta vittoria in cinque partite, tra Coppa Italia e Serie A, e tutte con bonus. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile anche in virtù delle condizioni del campo, ma l’abbiamo affrontata nel modo giusto - ha detto il coach reggiano - Non sono solito parlare dei singoli ma voglio fare una menzione speciale per i nostri avanti e per i ragazzi entrati dalla panchina, in particolare per la prestazione eccellente di Esposito. Ora inizia una bella settimana di allenamenti".

In vista del primo grande esame della stagione: sabato a Padova sul campo del Petrarca, leader in classifica alla pari dei Diavoli.

Altri risultati: Fiamme Oro-Rovigo 6-12, Lazio-Petrarca 15-24, Rangers-Colorno 26-11, Mogliano-Viadana 15-34.

Classifica: Petrarca, Valorugby, Viadana 10, Rovigo 9; Rangers, Colorno 4, Mogliano, Fiamme Oro 1, Lazio, Lyons 0.