Dominio versiliese nella serie cadetta. In vetta sono appaiate Camaiore e Pumas

Rotellistica Camaiore e Pumas Ancora Viareggio coppia di testa, la serie A2 parla versiliese.

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 6-2. Partenza a razzo per Camaiore, che sblocca al 2’ con Alonso. L’Spv spreca il rigore del potenziale pareggio con Bicicchi, al 6’, e rischia lo 0-2 quando, dopo un blu a Cinquini, Motaran non realizza il seguente tiro diretto al 12’. Il raddoppio è però rimandato di appena 1’ ed è firmato da Mattugini. Al 17’ arriva il 3-0 firmato da Motaran che, di fatto, chiude una partita che si riaccende momentaneamente per il centro di Bicicchi, al 23’, che vale il 3-1. Nella ripresa la squadra di Alberto Orlandi chiude i giochi. Al 7’ e al 15’ sale in cattedra Pardini che porta il risultato sul 5-1. Le reti di Toti al 19’ e Mattugini al 24’ servono giusto per il referto. "Vittoria ineccepibile – sottolinea lo stesso Orlandi – e frutto di un approccio alla partita ottimo da parte di tutti, anche di chi inizialmente non è partito titolare. Sono sempre un po’ critico e certo avremmo potuto finalizzare di più, ma va bene così. Abbiamo anche raggiunto il primo obiettivo stagionale, giocarsi la semifinale di Coppa Italia in casa contro Matera". Non fa drammi Alessandro Martini dell’Spv: "Abbiamo giocato una buona partita, a viso aperto e cercando di creare. Alla fine la loro maggior qualità, oltre che la grande esperienza, hanno fatto la differenza". Rotellistica Camaiore: Taiti, Motaran, Mattugini, Alonso, Pardini, Raffaelli, Ballestero, Caliumi, Bandieri. Spv Viareggio: Poletti Fi., Poletti Fr., Spagnuolo, Cortesi, Bicicchi, Biancucci, Del Medico, Toti, Cinquini, Mascherpa.

Pumas Ancora Viareggio-Sarzana 5-3. Parte forte la Pumas che al 2’ fallisce un tiro diretto con Cardella, ma trova comunque il vantaggio al 4’ con lo stesso Cardella. Dopo una ampia fase di sostanziale equilibrio, l’allungo decisivo arriva tra il 18’ e il 19’ con la doppietta dell’ispirato Cardella. Al 22’Angeletti accorcia e il primo tempo si chiude sul 3-1. Al 3’ della ripresa Bigatti firma il 4-1, ma 1’ dopo lo stesso Bigatti si fa espellere. Al 6’ Pistelli accorcia nuovamente, ma l’esito della partita è in controllo Pumas. Al 14’ Cardella per il 5-2 seguito, 1’ dopo dal 5-3 di Pistelli. A 2’ Cardella fallisce il tiro diretto del 6-3. "Buonissima partita – sottolinea Mirko Bertolucci –; sempre in controllo e vinta con merito. Unico neo l’aver subito tre gol quando eravamo in possesso della pallina. Comunque sono molto soddisfatto del nostro percorso. Sabato a Matera ci giochiamo uno scontro diretto con tanta fiduci".

Classifica: Rotellistica Camaiore e Pumas Ancora Viareggio 18; Castiglione e Matera 15; Sarzana 12; Spv Viareggio e Salerno 6; Prato e Follinica 3.

