Doppio ko sul diamante. Bsc perde contro il Parma

Due secche sconfitte per il Bsc Grosseto con il Parma. Ieri pomeriggio, in gara 2, gli emiliani hanno vinto per 7-1. Sfida equilibrata allo Jannella solo all’inizio: Luis Gonzalez spinge a casa il primo punto ospite, a cui risponde il fuoricampo di Ericson Leonora, il secondo della sua stagione. Il duello in pedana fra Mattia Sireus e Matteo Bocchi resta in equilibrio fino alla quarta ripresa, quando Parma costrusce due punti sulle valide di Astorri e Angioi, poi nell’inning successivo Luis Gonzalez produce il 4-1 e Giulio Monello svuota le basi con un doppio in campo opposto che spezza definitivamente la partita. Dopo le 5 riprese vincenti di Bocchi, gli ospiti ottengono due riprese di chiusura inviolati di Claudio Scotti che sigilla la vittoria del Parmaclima. Venerdì sera, in gara 1, il Parma aveva dilagato (10-0 il verdetto finale). Risultato mai in discussione e messo in cassaforte dalla formazione di Saccardi grazie ad un line-up stratosferico, supportato da un Casanova che sul monte non ha consentito mai ai maremmani di spingersi alla ricerca della rimonta. Match che si apre con le due segnature parmensi ad opera della valida di Gonzalez e per un errore avversario, con gli ospiti che vanno a punto praticamente in tutti gli attacchi a disposizione. Il triplo di Ascanio, il doppio di Battioni e i singoli di Monello, Desimoni ed Encarnacion spingono il Parmaclima al 10-0 finale.