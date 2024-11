Dosso, che sorpresona!. Blitz tra i giovani atleti

Era un po’ sparita dai radar dopo le Olimpiadi parigine, ma ovviamente ha fatto le meritate ferie per poi rientrare a Roma dove vive da qualche anno.

Ora, però, Zaynab Dosso ha sentito il richiamo di casa e così è tornata a Rubiera per qualche giorno, facendo visita ai giovani che si allenano al campo di via della Chiusa.

E’ stata una graditissima sorpresa per gli atleti gialloverdi che hanno potuto salutare e riempire di domande e complimenti la campionessa e primatista italiana dei 100 metri, in pratica la donna italiana più veloce di sempre. E al suo palmarès vanno pure aggiunti il record italiano e il bronzo mondiale indoor sui 60 metri, più quello europeo dei 100.

Zaynab è infatti rientrata alla base per trascorrere un periodo di relax in famiglia, a Rubiera, prima di intraprendere la preparazione invernale cui faranno seguito importanti gare indoor.

La Dosso, come sempre felicissima di poter riassaporare le sue origini sportive gialloverdi e rubieresi, si è intrattenuta con i tecnici della società e in particolare con Loredana Riccardi che l’ha cresciuta sportivamente e con i dirigenti stessi della Calcestruzzi Corradini Ecxelsior.

Così, in tema di Corradini Rubiera, ecco il recente risultato di Ivana Iozzia, la 51enne lombarda che si è piazzata al sesto posto assoluto nella maratona di Venezia, e seconda tra le italiane, nel tempo di 2h.45’22’’.

Nella San Donnino Ten, bella gara e ottimo secondo posto per Enrica Bottoni, che ha chiuso la prova in 35’59’’. Ma in casa Corradini (e non solo) si guarda già al futuro, perché domenica mattina a Civitanova Marche ci sono i campionati italiani di mezza maratona (km 21,097), con Sara Nestola, che sta comunque preparando l’esordio in maratona, tra le favorite. Tra le senior, anche Barbara Bressi (Self Montanari e Gruzza), Ivana Iozzia ed Enrica Bottoni, entrambe della Corradini. Tra i maschi, oltre al poliziotto "rubierese" Pietro Riva allenato da Baldini, anche Salvatore Franzese dell’Atletica Reggio; tra le promesse, si punta tutto sull’azzurrino Nicolò Cornali (Atl. Reggio) e su Mattia Marazzoli (Corradini). Tra le gare locali, invece, annullata a Cadelbosco Sopra, la Futur Run, già prevista per domenica.