Dosso festeggia a Berlino. Con 7’’09 vince i 60 metri

Zaynab Dosso c’è: nel meeting Istaf Indoor di Berlino vince i 60 piani con ottima facilità, portandosi a casa 3.000 euro che non guastano mai. Ma al di là del risultato economico, comunque non da sottovalutare perché nell’atletica non girano ingaggi milionari, Zaynab incassa un ottimo riscontro tecnico in previsione dei campionati mondiali di Glasgow del prossimo week-end. Nella semifinale la Dosso parte bene, stacca le avversarie e chiude in 7’’11, primo tempo anche rispetto alla seconda batteria; la seconda è a 7’’18, la terza a 7’’25 e dunque lontane. La finale è un po’ la ripetizione della semifinale, anche se con avversarie più quotate. La Dosso ha ancora una buona partenza dai blocchi e poi il lanciato è imprendibile per tutte: vince in 7’’09, davanti alla neozelandese Zeo Hobbs in 7’’19 e alla britannico Neita Daryll in 7’’20. Adesso parlare di questi tempi sembra quasi normale, ma la rubierese ogni volta che scende in pista va sotto il vecchio primato italiano e negli ultimi 30 giorni c’è andata ben sette volte. Zaynab è tornata ieri in Italia, perché già i primi della settimana prossima dovrà rifare le valigie: questa volta si va in Scozia, per i campionati del mondo indoor, con addosso gli occhi del pianeta. La Dosso ha sempre il terzo tempo stagionale al mondo in 7’’02 e dunque le ambizioni dovranno giocoforza essere molto alte.

Sempre in tema Rubiera, una ragazza allenata da Stefano Baldini al campo di via della Chiusa, Ludovica Cavalli, ha vinto il meeting di Madrid in sui 1500 in 4’07’’01, terzo tempo italiano di sempre, dietro a Gabriella Dorio (4’04’’01 nel 1982) e Agnese Possamai. In pratica il tempo della genovese è il miglior in Italia degli ultimi 40 anni e anche Ludovica sarà ai mondiali di Glasgow.

c.l.