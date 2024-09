Downhill. Renato Pennuti sale sul tetto del Mondo. E’ medaglia d’oro assoluta a Tortoreto

Renato Pennuti (nella foto) sale sul tetto del mondo e si conferma il campione assoluto dei Campionati Mondiali Inline Downhill. L’atleta della sezione Downhill della Polisportiva Mens Sana 1871, impegnato con la Nazionale italiana, ai Campionati Mondiali di Tortoreto (Teramo) ha conquistato la medaglia d’oro assoluta, al termine di una gara strepitosa e adrenalinica. Pennuti si è tuffato per le ripide curve abruzzesi, sfrecciando insieme ai compagni a una velocità di circa 80 km/h. Tenacia, determinazione e un briciolo di spericolatezza sono serviti a farlo salire sul gradino più alto del podio e conquistare così la carica di campione del mondo assoluto. Una competizione dal coefficiente tecnico elevato: il biancoverde inizia la prima manche in salita, concludendo il turno sull’asfalto. Anche la seconda prova non è delle migliori, l’atleta conclude la performance in sesta posizione. Toccherà aspettare la terza e ultima manche per vedere la prestazione magistrale dell’atleta, che brucia i suoi avversari sul cronometro. Una grande soddisfazione per la Polisportiva e del direttore tecnico della sezione Downhill, Riccardo Aldinucci, per il successo di Renato Pennuti che, ancora una volta, afferma la Mens Sana tra le eccellenze mondiali degli sport rotellistici.