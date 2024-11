Dressage. Il Savio Riding Club conquista cinque medaglie ai regionali

Fine settimana ricco di soddisfazioni per il Savio Riding Club, impegnato nei Campionati regionali di dressage tenutisi al Circolo Ippico "Le Siepi" di Milano Marittima, dove ha vinto 5 medaglie. I ravennati, presentatisi con sette atlete, hanno visto Anna Valentini vincere l’oro nella Finale Criterium Cup liv. F; la giovane è stata convocata nella squadra emiliano romagnola che parteciperà alla Coppa delle Regioni. A questo successo si aggiungono tre medaglie d’argento: quelle di Agata Gjoka, nella Finale Criterium Allievi esordienti (che è valsa anche a lei la convocazione nella squadra per la Coppa delle Regioni). di Valentina Orengo nella Finale Gentleman Rider M e di Lavinia Morini nel Trofeo Speranze. In quest’ultimo trofeo, è arrivata anche la medaglia di bronzo con Dafne Donati. Grande soddisfazione per gli istruttori Alberto Protti e Angela Guadagni e per il presidente del sodalizio, Mauro Biondini, tutti presenti al Circolo Le Siepi (Biondini fra Agata Gjoka, Dafne Donati e Lavinia Morini).