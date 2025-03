Dressage paralimpico. Serena Sileoni protagonista con la nazionale azzurra

Ha vinto la squadra azzurra a Ornago (Monza) nella prima gara internazionale di dressage (equitazione) Paralimpico. E tra le azzurre c’era la recanetese Federica Sileoni (foto), la squadra era composta anche da Sara Morganti, Francesca Salvade, Massimiliano Chiatante. La recanatese ha vinto anche le gare individuali di categoria 5, precedendo la svizzera Nicole Geiger e la francese Peggy Neger. Un inizio alla grande per Sileoni e per il cavallo Leonardo, festeggiato anche nella Scuderia "Le Tre Coste", dove è cresciuta ed è tuttora tesserata l’atleta recanatese, due partecipazioni ai Giochi Paralimpici alle spalle. Sileoni si dice molto soddisfatta per l’inizio vincente: "Una partenza con il piede giusto, sono molto contenta per aver centrato l’obiettivo dei punti in ottica qualificazione europea e per la gestione autonoma del pre-gara e del campo prova, vista l’assenza del mio allenatore, Bert Rutten". Ad accompagnarla il groom Saverio Ciurli e Gea Einaudi, proprietaria di Leonardo e sua prima sostenitrice sin dalla scorsa campagna a cinque cerchi.