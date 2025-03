Due atleti del Centro Nuoto Valdarno ai Criteria Nazionali di Riccione

Arezzo, 26 marzo 2025 – Due atleti del Centro Nuoto Valdarno parteciperanno, dal 28 marzo al 2 aprile, a Riccione, ai Criteria Nazionali Giovanili 2025. Sei giornate di gare, due blocchi distinti – femminile e maschile – e quasi 2.000 talenti pronti a giocarsi tutto in corsia. Una bella soddisfazione per la società valdarnese. Gaia De Bartolo sarà impegnata nelle 100 farfalle e nei 200 farfalle. Leonardo Berretti nei 100 ra, nei 200 ra, nei 100 e 200 farfalla e nei 200 misti. Quest'ultimo, per alcune delle distanze, ha conseguito i tempi limite per accedere fra i primi migliori 30 atleti italiani già all'inizio della stagione sportiva. Il Centro Nuoto Valdarno aveva messo in conto due gare totali come presenza ai Criteri Nazionali ed invece si vede protagonista di ben 7 qualificazioni. Sono le gare di più alto livello che esistano a livello italiano di categoria. Da qui si conquistano il passo per europei e mondiali.

Gaia e Leonardo sono i primi due atleti qualificati ai Criteria Nazionali del Centro Nuoto Valdarno. "Una conferma, insieme alla vittoria del trofeo Nico Sapio e alla partecipazione alle regionali assolute di altri atleti, del fatto che tutta la squadra si sta alzando di livello in maniera esponenziale, e solamente in tre stagioni agonistiche - ha sottolineato la società - Non sono solo medaglie, è l'affermazione in uno sport che non perdona niente". I tecnici dietro alla loro preparazione sono Eleononora Tommasi come tecnico nuoto e Chiara Fiorilli reparstrice atletica. Con il prezioso sostegno di Carolina Artini Carolina Francesco Pino. A Riccione sono 1953 atleti iscritti, di cui 1071 uomini e 882 donne, in rappresentanza di 281 società.