Due giorni di gare sul tatami. In città il grande karate

A Ferrara torna il grande Karate. Si tratta del 16° International Karate Championship for clubs e 1° International Karate Championship for kids, in programma al palasport sabato e domenica. Un evento patrocinato dal Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna e del Consolato Generale del Giappone a Milano, oltre a diversi enti federali e sponsor privati. I dettagli sono stati presentati ieri mattina nella residenza municipale.

Presenti Andrea Maggi, assessore allo sport del Comune di Ferrara, Gabriele Achilli, Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, Giacomo Spartaco Bertoletti, organizzatore evento, editore della rivista ‘Samurai’, Federica Achilli, vicepresidente comitato organizzatore, Riccardo Mosco, presidente nazionale FIK (Federazione Italiana Karate), Tiziano Menabò, presidente associazione ‘Oltre Le Nuvole’. Gli ospiti presenti dal Giappone la nipote del maestro Eiji Ogasahara, Yuko Yamamoto insieme al marito Masahiro Inui, che ritirerà il premio alla memoria, il vicepresidente nazionale vicario della FIJLKAM (Federazione Lotta, Judo, Karate e Arti Marziali), settore Lotta, Gianni Morsiani, il presidente settore ju jitsu Fijlkam, Antonio Amorosi, il presidente regionale Fijlkam Emilia-Romagna, Domenico Carlini.

"Si tratta di un gradito ritorno per la nostra città, che diviene capitale di un’antica e nobile disciplina come il Karate, che riesce a coniugare sport e rispetto dell’avversario. Un plauso agli organizzatori per il grande lavoro svolto". Due manifestazioni, quindi, il 16° International Karate Championship for Clubs ‘Memorial Eiji Ogasahara e Carlo Henke’ e 1° International Karate Championship for Kid’s, riservata alle giovani cinture nere dai 12 ai 14 anni. Il comitato organizzatore tutto in ‘rosa’, con Federica Achilli e Nastascia Bertoletti. "Un elogio – ha aggiunto Gabriele Achilli – alla città di Ferrara, che è sempre attenta ai vari avvenimenti dello sport. A tutti i partecipanti daremo un caloroso benvenuto nella nostra città".

Numeri importanti, 1.312 atleti prenderanno parte alle competizioni di kata e di kumite individuale, 320 bambini e ragazzi, 96 i clubs partecipanti, 49 le squadre di kata e di kumite. Inoltre, otto le nazioni partecipanti nazioni partecipanti: Italia, Argentina, Austria, Francia, Germania, Giappone, Serbia e Svizzera. Per ritirare il premio alla memoria dal Giappone Yuko Yamamoto, nipote del maestro Eiji Ogasahara, ospite d’onore insieme al marito Masahiro Inui. Nonché i figli del maestro Iwao Yoshioka (1946/2023) Yoshitaka e Kumi.

Le giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio inizieranno dalle 8.30 con tutte le gare, l’entrata sarà ad offerta libera devoluto interamente all’associazione ‘oltre le nuvole Odv’. Tra le curiosità, ferrarese il primo atleta e primo bambino iscritto al campionato internazionale, Rocco Bigoni, allievo del Furinkazan di Ferrara.

Mario Tosatti