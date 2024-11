Due promesse dello sport. Premiati Bindi e Stopponi

L’augurio per una luminosa carriera che culmini, perché no, con la partecipazione alle prossime olimpiadi di Los Angeles del 2028. E’ con questo auspicio che ieri il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore allo sport Federico Scapecchi un riconoscimento simbolico a Ginevra Bindi e Francesco Stopponi, i due giovani aretini punte di diamante dello sport nazionale nelle rispettive discipline. Gli ultimi loro successi, descritti dal presidente Luca Stella, sono coincisi con il titolo di vicecampionessa italiana gold-junior ottenuto nell’individuale di ginnastica ritmica, per Ginevra, e con la coppa Italia senior nella lotta greco-romana categoria 60 kg per Francesco. Ginevra è atleta della Ginnastica Falciai, la sua abilità non fa distinzione tra i quattro attrezzi del cerchio, della palla, del nastro e delle clavette, nella scorsa stagione ha trascinato, insieme alle sue compagne, la squadra aretina in serie A, è stata convocata per l’allenamento collegiale della nazionale in programma a Desio a dicembre e condividerà questa esperienza con le migliori ginnaste italiane tra cui il bronzo olimpico Sofia Raffaeli. Francesco è un autentico figlio d’arte in forza al Gruppo sportivo Chimera Arezzo e si allena nel centro sportivo comunale di piazza San Giusto intitolato al nonno Sergio. Da sempre concilia l’impegno sportivo con la passione per la Giostra del Saracino.