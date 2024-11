E’ il giorno del derby. Grosseto-Follonica: a voi

Ritorna oggi alle 20.45 il derby della Maremma di hockey su pista. A sfidarsi, alla "Parri", il Cp Grosseto e l’Innocenti Costruzioni Follonica. "Ci siano allenati bene, con intensità – dice Massimo Mariotti, tecnico del Cp – ma la gara con il Follonica, sulla carta, sembra Davide contro Golia. Valutando le due rose e i valori interni ci sono delle differenze. Cercheremo di rendere la vita difficile al Follonica". Il Grosseto si presenta al gran completo all’appuntamento con il derby. I convocati sono Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. Il Follonica arriverà a Grosseto con l’obiettivo di mettere in tasca i tre punti: dopo i tre ko in Champion’s, Sergio Silva potrà nuovamente contare su Barozzi in porta e Davide Banini come giocatore di movimento. Sicuramente una bella iniezione di fiducia per l’ambiente e le rotazioni a disposizioni. Anche Franchi sarà del match, nonostante la caviglia non sia guarita del tutto. "L’obiettivo? E’ quello di giocare una partita gagliarda contro un avversario da non sottovalutare che ancora non ha perso una partita - ha detto il presidente del Follonica, Franco Ciullini - Il Follonica però gioca tutte le partite per vincere e vogliamo farlo ad iniziare dal derby, una sfida sempre bella e affascinante". I convocati saranno Barozzi e Mugnaini in porta e i giocatori di movimento saranno M.Pagnini, F.Pagnini, D. Banini, F.Banini, Montigel, Thiel, Franchi e Bracali.