È un Novi Sad da record. Bouras stravince il ’5mila’

Gran bella serata di sport al Parco Novi Sad che ha ospitato giovedì l’undicesima edizione del 5mila del Novi Sad, quarta dell’era Mori.

Una bella festa con quasi 300 atleti provenienti non solo da Modena, Reggio e Bologna ma anche da altre regioni, preceduta da gare per i giovanissimi e graziata dal meteo matto di questa primavera. Tre partenze, con i concorrenti suddivisi per età e sesso, il ’clou’ alle 21 con la frazione maschile più veloce; sei giri dell’anello dell’antica piazza d’armi, dove anche Luciano Pavarotti corse da ragazzo. Partiamo dalla bella gara maschile, dominata indubbiamente da Ayoub Bouras. L’ atleta fiesolano (g.s. Maiano) è partito subito forte; solo il più giovane Miguel Espuna Larramona (atl.Firenze) è riuscito a tenere il suo passo per i primi due passaggi. Poi Bouras attacca deciso e già dal terzo giro il suo vantaggio appare incolmabile, fino a vincere da solo con il tempo di 14’30", che abbassa il record della gara di ben 17 secondi. Larramona mantiene il suo ritmo e conquista il secondo posto assoluto in 14’45", il secondo miglior tempo di sempre al Novi Sad. Staccato di oltre 52" invece il terzo, Filippo Trevisani (Atl.Piacenza). Una curiosità: il vincitore indossava scarpe di un vistoso giallo fluo dotate di ’minigonne’ come le auto di formula 1, ed in effetti… la sua velocità è stata di 2’53" a chilometro, pari a 20,69 chilometri orari. Anche in campo femminile la vincitrice ha attaccato al terzo chilometro, ma all’arrivo i distacchi sono stati sensibilmente ridotti. Si impone Enrica Bottoni (Corradini Rubiera), curiosamente nel medesimo tempo con cui ad aprile aveva vinto il 5mila del Lupo, 17’27". Dietro di lei a 5" Giulia Vettor (Castelfranco) ed a 8" la reggiana Elena Fontanesi. Sono state 54 le donne in gara. Fra i ’master’ il bolognese Claudio Cavalli domina in 16’27", seguito a 36" dal nostro Fabrizio Gentile (Modena Runners Club) ed a 47" dall’altro bolognese Maurizio Caterino. Ecco infine i giovanissimi che si sono distinti nelle gare a loro dedicate, in cui si è registrata una netta prevalenza dei colori del Pentamodena. Primi passi: Gabriele Calza; pulcini: Tommaso Benati; esordienti: Cecilia Alessandro e Diego Azzolini; ragazzi: Elsa Orlandini ed Andrea Selmi; cadetti Anita Ferrari ed Enrico Fiorillo. Le foto e le classifiche complete delle gare (giovanili e non) sono disponibili sul sito www.modenacorre.it. L’anello del Novi Sad è tornato protagonista in positivo della città per questa bella iniziativa a cui vale senz’altro la pena almeno di assistere.

Giuliano Macchitelli