E’ un super Bbc Grosseto. Doppietta al San Marino

Il Bbc New Energy Grosseto vince la prima serie della stagione, facendo doppietta nei primi due incontri sulla capolista San Marino, grazie a prestazioni da formazione di grande spessore. Ieri pomeriggio i biancorossi si sono presentati con un esplosivo primo attacco, nel quale hanno messo a segno sette punti, il resto lo ha fatto Erik Soto, con una grande prestazione. Ieri pomeriggio al New Energy è bastato un inning, il primo, per dare scacco al re. Nel turno d’apertura hanno segnato sette punti (due a testa battuti da Martini, Noguera e Biscontri), con cinque valide e undici battitori passati nel box. Il partente ospite Pomponi è sceso senza out, prima di lasciare la pedana a Di Raffaele che dopo aver subito il triplo da capitan Biscontri ha messo insieme 11 eliminazioni. Erik Soto ha regalato la sua più bella gara: il San Marino è riuscito solo a segnare il punto della bandiera con un solo homer di Pieternella, ma il New Energy con il doppio di Franceschelli fissa l’8-1. Grosseto aveva festeggiato l’arrivo dello sponsor con la prima strepitosa vittoria casalinga venerdì sera 10-4. Il San Marino mette la testa avanti al 1° con Diaz e un lancio pazzo di Gomez (8bv-3so, 5.1rl). Riscossa biancorossa al 3°: Pedrol mette in base per ball Garcia e Chelli, che segnano sul gran triplo alla recinzione di Vaglio, che segna il 3-1 su un lancio pazzo. Immediato il pareggio: doppio di Celli e gran fuoricampo di Alvarez che vale il 3-3. Il Grosseto al cambio di campo ritrova il vantaggio: singolo di Barcelan, a punto sul doppio di Martini. Al 4° il New Energy va sul 5-3 con Herrera. San Marino accorcia al 6° con la valida di Diaz, ma ancora Barcelan e il "Grande Slam" di Garcia chiudono il match.