Eccellenza, al giro di boa brilla la difesa dei valdarnesi. I primati del Terranuova. Sacconi punta la Coppa

Non finiscono gli impegni sportivi per il Terranuova Traiana. Domani alle 15, allo stadio Matteini, il club di piazza Coralli se la vedrà contro il Firenze Ovest in gara unica, valevole per la semifinale di Coppa Italia Dilettanti. Si tratta del recupero della partita inizialmente programmata per mercoledì 13 dicembre e rinviata prima del calcio d’inizio a causa di un incidente stradale che aveva coinvolto la terna arbitrale in uscita dal casello Valdarno. In caso di parità al 90’, verranno disputati i tempi supplementari. Persistendo la parità, la partita si prolungherà ai calci di rigore. Il team di Becattini cercherà di mettere la ciliegina sulla torta di questo inizio stagione. L’obiettivo è quello di qualificarsi per la finale regionale che si terrà mercoledì 7 febbraio 2024 allo stadio comunale Gino Bozzi alle Due Strade di Firenze. La vincente della fase regionale accederà alla fase nazionale e la finalissima avrà luogo mercoledì 17 aprile. Sul fronte campionato, intanto, la società biancorossa può fregiarsi di alcuni primati. Al giro di boa i terranuovesi sono terzi a 27 punti assieme a Scandicci e Castiglionese, chiudendo il girone di andata da imbattuti in casa. Solo il Siena, ormai lanciatissimo verso la serie D, è riuscito a fare altrettanto bene. In più, Sacconi e soci sono la miglior difesa del torneo, avendo solo 9 reti al passivo, una sola tra le mura amiche del Matteini. Record che la squadra intende mantenere.

Francesco Tozzi