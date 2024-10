Edera Boxe, una palestra per Simona Galassi: "No alla Nazionale, riparto da Bertinoro"

Due lampi illuminano il futuro del pugilato forlivese. L’ Edera Boxe Forlì annuncia l’apertura – a giorni – di una nuova palestra la cui direzione tecnica ha affidato a Simona Galassi. La più importante atleta della storia del pugilato italiano ha deciso di tornare alla boxe con un incarico dirigenziale che arriva dopo una settimana molto particolare. Simona è stata contattata dal presidente nazionale Fpi Flavio D’Ambrosi per assumere la guida della Nazionale femminile che sta per compiere i primi passi verso Los Angeles dopo la deludente esperienza delle Olimpiadi di Parigi.

L’indimenticata ‘Romagna Queen’ ha ascoltato il suo cuore, ha ringraziato la Fpi e declinato l’offerta preferendo quella del presidente ederino Franco Dall’Agata: "In questa fase della mia vita, la famiglia è al centro di tutto. In questo momento la mia presenza qui è fondamentale perché i miei genitori sono anziani e hanno bisogno di me – spiega Simona –. La mia scelta è dunque avvenuta in modo naturale. Sono orgogliosa che la Fpi abbia pensato a me come responsabile della Nazionale ma la proposta dell’Edera Boxe va a realizzare un sogno sempre agognato: quello di dirigere una palestra".

Attualmente Simona lavora a Cesena dove svolge un’attività in linea con la sua laurea in Scienze Motorie: "Sono responsabile di vari programmi di ginnastica funzionale individuale e di gruppo finalizzate al recupero e al mantenimento della forma fisica e del benessere. Ho creato qui un ottimo rapporto con tutti e mi pesa molto interromperlo, ma ascolterò il richiamo di ciò che mi è profondamente congeniale. Grazie all’offerta dell’Edera Boxe, società che mi è stata sempre vicina durante la mia carriera da pugile, potrò dedicarmi totalmente al mio sport e a solo tre chilometri da casa mia".

La palestra si trova sulla via Emilia al civico 195, fra Forlimpopoli e la Panighina. "Ho consigliato io a Dall’Agata la location. Una posizione fruibile da tutti, facilmente raggiungibile e con un vasto parcheggio antistante". La palestra dell’Edera Boxe metterà a disposizione degli utenti ben 500 metri quadrati di spazio. "Sarà magnifico lavorare qui. Coordinerò il lavoro degli allenatori sui pugili agonisti. Intendo lavorare molto sul miglioramento della qualità del pugile, un progetto che mi entusiasma ma senza abbandonare quello he sto facendo attualmente. Andrò a proporre nuovi corsi Iba, amatoriali di circuit training e fitness. Alcuni li seguirò personalmente".

Simona Galassi è per il momento la sola donna Hall of Fame della boxe nazionale. È stata l’unica italiana pugile, tra il 2001- 2005, a vincere tre titoli mondiali e tre europei da dilettante, con 86 vittorie in 87 incontri, nominata nel 2002 miglior pugile al mondo dalla rivista ‘The Ring’. Da professionista ha stupito ancora conquistando tre volte il titolo europeo (2007, 2013 e 2014), il mondiale Wbc nei mosca (2008 e 2010) e IBF nei supermosca (2011 e 2012). All’epoca le Olimpiadi erano ancora escluse per le donne.

La nuova palestra dell’Edera Forlì verrà intestata a Vincenzo Baroni nato nel 1909 e scomparso qualche anno fa: da dilettante combatte per i colori della Forti e Liberi di Forlì. Nel suo testamento ha espresso il desiderio che gli venisse intitolata una palestra e l’Edera Boxe l’ha realizzato. Questa sede affianca idealmente quella di Forlì, in via Zangheri al Ronco, dove il primo allenatore è Nino Fiumana.