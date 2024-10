Eleonora e Chiara in luce. Nuova sfida dopo il mondiale

Due amazzoni aretine in evidenza ai Mondiali di Endurance giovani cavalli che si sono svolti ad Arborea in Sardegna. Eleonora Corsetti, 27 anni, in sella a Esperanszja è arrivata 23esima e Chiara Salvadori, 35 anni (nella foto) con Rk Shadow ha tagliato il traguardo per 26esima. Oltre 100 i binomi al via provenienti dagli Emirati Arabi, che hanno vinto il mondiale, dall’Uruguay, dalla Spagna, Francia, Inghiletterra e non solo. "Concludere un mondiale - dicono le due amazzoni aretine - è stata la realizzazione di un sogno. Per questo importante risultato dobbiamo ringraziare i cavalli Shadow ed Esperanszja e i proprietari ed allenatori Giuseppe Ducci e Serena Sereni che con un altruismo ci hanno dato questa enorme possibilità. Un risultato non scontato, frutto del lavoro di tutto il team del Casentino Endurance ed in particolare Ita Emanuela Marzotto, Serena Cestelli, Giulia Belotti, Chiara Careddu, Sara Fantoni, Giorgio Soldaini, della famiglia Corsetti e della famiglia Salvadori". E oggi le amazzoni aretine avranno un’altra sfida: la Coppa delle Regioni di endurance dove difenderanno i colori della Toscana. Nella categoria CENB di 90 km ci sarà Giulia Belotti con Malika, Serena Cestelli con Jumaa, Ita Emanuela Marzotto con Nicorno Bosana, Chiara Salvadori in sella a Delipszjo. Nella categoria CENA di 60 km gareggerà Emma Sandi e nella Debuttanti 30 km Eleonora Corsetti con Emarszjo e Serena Sereni con Espreszjva.

Sonia Fardelli