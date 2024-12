Emozioni all’Equestrian Centre. La competizione dei 25 team. Scuola Micheletto in evidenza

Emozioni, sport e divertimento all’Arezzo Equestrian Centre con la Scuola di Equitazione Micheletto di San Casciano Val di Pesa in evidenza. Evento di rilevanza nazionale con la presenza del presidente Fise Marco Di Paola e la partecipazione di 54 squadre iscritte al Saggio e 25 team al Campionato delle Scuole. Medaglia d’oro a squadre, nel Trofeo per le Scuole, per la Scuderia i Tigli della Liguria.

Nella classifica individuale del Campionato delle Scuole il numero 1 è Alessandro Bertoni dei Tigli su Nyala. In terza posizione Laura Battisti (Scuola di Equitazione Micheletto, istruttori Giorgio Mazzucchelli e Paola Micheletto) che ha disputato eccellenti percorsi su Caraghs Clover Quality; la compagna di squadra Angelina Rolle dopo una prova di dressage sfortunata, ha rimontato con due ottime prestazioni in cross e in salto ostacoli concludendo all’11° posto di categoria su 123 partenti. La più giovane della Micheletto, Giulia Miniati con Don Damira, non ha portato a termine la gara per una caduta in cross. Stasera festa sociale e di Natale della Scuola Micheletto alle 19,30 alla Gsv La Botte a San Casciano.

F. Que.