Empoli sportiva: giovani pattinatrici conquistano il podio ai Campionati Italiani

L’Empoli sportiva è di nuovo sulla ribalta nazionale. Stavolta grazie a quattro giovani pattinatrici su rotelle. Dopo essersi laureato campione regionale lo scorso febbraio, infatti, il quartetto cadetto Golden Life nato dalla sinergia tra Polisportiva Coop Empoli, Aurora Skating Club e Artistic Roller Campi Bisenzio è salito sul terzo gradino dl podio ai Campionati Italiani Gruppi Spettacolo 2025. Con un’esibizione da brividi, capace di incantare giuria e pubblico, le quattro portacolori di casa nostra ha ottenuto un risultato storico, che vale anche la qualificazione ufficiale ai prossimi Campionati Europei in programma in Spagna, a partire dal 22 maggio. A compiere questa impresa sono state quattro giovani atlete che hanno dimostrato grinta, passione e straordinaria classe: Vittoria Alì, Arianna Michelucci, Rebecca Cupi e Agnese Scarpelli. In pista, hanno pattinato con l’anima, portando la loro squadra sul podio nazionale tra i migliori gruppi d’Italia. Una medaglia che profuma di sogno, frutto di mesi intensi di allenamenti, sacrifici e dedizione. Le ragazze, guidate da uno staff tecnico competente e appassionato, hanno saputo farsi notare in una competizione agguerrita, distinguendosi per precisione, armonia e forte impatto scenico.

Adesso c’è grande attesa per la manifestazione continentale di fine maggio, in cui sotto i riflettori internazionali le campionesse locali scenderanno in pista per rappresentare non solo le loro società di appartenenza, ma l’intero Paese. E lo faranno con il cuore colmo d’orgoglio e l’entusiasmo di chi sa che tutto è possibile.

Entusiasmo alle stelle anche in casa Polisportiva Coop Empoli: "Che dire… fierissimi di voi e ora sotto per l’Europeo". Nell’occasione la società empolese è scesa in pista anche la categoria junior, che ha chiuso con un onorevole settimo posto nella categoria più complicata che si potesse affrontare, ottenendo comunque il secondo punteggio tecnico di tutta la gara. Infine, il quartetto New Life della categoria Divisione Nazionale si è classificato al tredicesimo posto tra le 28 squadre ai nastri di partenza.