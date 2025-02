Equitazione. Campionato Endurance. I risultati per categorie

EQUITAZIONESi è svolta domenica scorsa a Massa Marittima la prima tappa del campionato regionale Endurance 2025, organizzata da Cavallo Maremma con il patrocinio del Comune e del Comitato regionale Fise Toscana, alla Tenuta del Fontino, ed è stata un successo, grazie all’impegno dell’ormai collaudato comitato organizzatore, con Chiara Bellini, Elena Niccolaini e Danilo Mori e di tutto lo staff di soci e volontari. A questa edizione hanno partecipato 46 binomi, ovvero la coppia cavallo e cavaliere, provenienti da Toscana, Lazio, Piemonte, Umbria e dalla Sardegna. Alla premiazione sono intervenuti anche la sindaca di Massa Marittima Irene Marconi e il nuovo referente endurance della Toscana, Massimo Bencini. La categoria che ha affrontato il percorso più lungo, di ben 83 chilometri, è stata vinta dalla toscana Emanuela Marzotto su Envoitou des Oliviers, la quale ha battuto in una stupenda volata finale l’umbro Paolo Campetella e Costanza Laliscia.

A seguire quarto posto per Chiara Ragazzini e quinto per Irene Lucia, entrambe atlete tesserate a Cavallo Maremma. Per la Cen A 42 chilometri, il podio è tutto toscano: dal quinto posto con Maurizio Grazzini, al quarto con Leonardo Bellaccini, per arrivare al podio con il terzo posto di Giorgia Baldicchi, Lucrezia Bellaccini al secondo posto, ed Elio Guidi su Kokonut al primo posto. Nei Debuttanti (percorso di 21 chilometri, il primo posto va in Sardegna con Costantino Sanna ma subito il restante podio è ripreso dai toscani Giulio Ricci e Gianpiero Ricci rispettivamente secondo e terzo posto, a seguire Elena Magni e Sara Mosca. Nelle categorie Under 14 Sara Bolgiani dal Piemonte ha portato a termine la Cen A in solitaria. Nella categoria Debuttanti Under 14 conquistano il podio Cappelloni Chiara, Trincia Nicole e Pennacchietti Sofia; importante debutto sul tracciato di 21 chilometri per Caterina Ardemagni su Divinus.