Equitazione: Gold Tour in vista del gran premio dello Csi. Bologni e Turchetto volano. Nuovo spettacolo a San Zeno

AREZZO

Arnaldo Bologni e Roberto Turchetto sul podio della 145 del Gold Tour qualificante per il gran premio dello Csi a tre stelle. E’ cominciata sotto i migliori auspici la quinta settimana del Toscana Tour per i cavalieri azzurri. Ieri nel campo in erba Boccaccio si è assistito ad una grande prestazione di Arnaldo Bologni nella nella 145 a fasi con 8 ostacoli e 9 sforzi nella prima ed altri 4 salti nella seconda fase. Il cavaliere italiano in sella a D Mark 2 ha chiuso con un percorso netto nel tempo di 26’’, 67. Davanti a lui solo il polacco Mikolaj Baranski su Juggle Baraka. In terza posizione ancora l’Italia con Roberto Turchetto e Don Blue. Tra i primi dieci anche l’altro italiano Roberto Consumati. Nella 140 del Boccaccio quarta posizione per Natale Chiaudani, seguito da Filippo Bassan, Guido Tarantini e Guido Franchi. Nella 140 del Dante terzo posto per Lavinia Lo Bosco. Nella 135 primo posto per Emilio Bicocchi. Oggi in contemporanea con il Toscana Tour inizieranno anche le gare a squadre dell’Italian Champions Tour, un concorso a tappe ideato da Riccardo Boricchi e dall’armatore napoletano Guido Grimaldi. Al via circa cento binomi, suddivisi in 28 squadre. Tra queste squadre spiccano i grandi campioni dell’equitazione italiana come Giampiero Garofalo, Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano, Alberto Zorzi, Gianni Govoni, Giacomo Casadei, Natale Chiaudani, Stefano Brecciaroli, Giacomo Bassi, Riccardo Pisani, Roberto Previtali, Filippo Bologni, Bruno Chimirri, Francesco Turturiello, Emilio Bicocchi, Guido Grimaldi, Neri Pieraccini, Luca Moneta, Emanuele Bianchi, e Guido Franchi.

Ma anche amazzoni straordinarie del calibro di Jane Richards Philips, Francesca Ciriesi, Camilla Bosio, Valentina Isoardi, Carla Cimolai, Antonia Vita Pinardi, Sofia Manzetti e top rider internazionali quali l’elvetico Alain Jufer, i belgi Ignace Philips e Thomas Gilles l’asso irlandese Shane Breen. Non mancherà dunque lo spettacolo in questo week end all’Arezzo Equestrian Centre con tutti i campi da quello in erba Boccaccio a quelli in sabbia Dante e Vasari. A sfidarsi sugli ostacoli, oltre a campioni di livello internazionale, ci saranno anche i giovanissimi del Pony Tour.

Sonia Fardelli