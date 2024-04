Equitazione. Il Toscana Tour entra nel vivo e all’Equestrian è tutto pronto per l’Italian Champions

Entra nel vivo la quinta settimana del Toscana Tour, l’internazionale di salto ostacoli che ogni fine settimana ha visto in gara circa mille cavalli.

Oggi prenderanno il via negli impianti di San Zeno le gare del Bronze, Silver e Gold Tour dello Csi a tre stelle. Ci saranno anche categorie valide per la Longines Rankings Fei, tra cui il gran premio di domenica.

Sempre all’Equestrian partirà domani la prima tappa di Italian Champions Tour, il circuito nazionale di salto ostacoli a squadre che vedrà in lizza circa 100 binomi, divisi in 28 squadre.

E quest’anno al tradizionale circuito Sport che vedrà impegnate 16 squadre e 70 binomi nazionali e internazionali per un montepremi totale di 270 mila euro si aggiunge anche il circuito Pro, appuntamento riservato a cavalieri e amazzoni di tutte le età, con brevetto di primo e secondo grado, che si sfideranno sullo stesso terreno di gara dei grandi campioni su altezze di 1.15 m e 1.30 m, per un montepremi totale di 30 mila euro.

Sale così a 28 il numero di squadre che cercheranno di conquistare il maggior numero di punti possibili nelle quattro tappe previste e che, in continuità con le edizioni precedenti, toccheranno le più prestigiose location del salto ostacoli italiano: come ad esempio Piazza di Siena a Roma, l’Horse Riviera Resort di San Giovanni in Marigliano e infine la finalissima di Verona, in programma dal 7 al 10 novembre in occasione della 126esima edizione di Fieracavalli.

Un nuovo week end di grande agonismo dunque all’Arezzo Equestrian Centre dove si sfideranno anche giovanissimi cavalieri con le categorie del Pony Tour.

Sonia Fardelli