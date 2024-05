Equitazione: Ita seconda solo alla fuoriclasse umbra Laliscia ai campionati italiani. "La mia cavalla è andata benissimo». Endurance, spendido argento per Marzotto

AREZZO

Medaglia d’argento ai Campionati italiani di Endurance per Ita Marzotto (nella foto a sinistra). Davanti a lei solo la campionessa Costanza Laliscia, che vanta un lunghissimo palmares anche a livello internazionale. Nel CEI2* di 120 chilometri (24 partenti e 16 classificati) a mettersi al collo per l’ennesima volta una medaglia d’oro è stata la fuoriclasse umbra Costanza Laliscia in sella a Ethiad du Barthas dopo una volata a due al cardiopalma con Ita Marzotto su JM Hessa.

Per entrambe medie importanti (16,228 km/h) e un ultimo giro degno di nota percorso a 19,71 di media da Laliscia, contro i 18,89 km/h di Marzotto. Il bronzo è andato al binomio campione d’Italia CEI1* 2023 formato da Angelo Villani ed Urlo di Chia (16,21 km/h). Costanza Laliscia ha bissato il titolo di categoria vinto nel 2023, mentre a Ita Emanuela Anna Marzotto è andato il premio "master" voluto dal Dipartimento endurance per premiare l’esperienza nel mondo degli sport equestri.

"È stato un risultato molto importante – dice soddisfatta Ita – era la mia prima gara sui 120 km e devo dire che rispetto ai 100 km è tutto un altro pianeta. La mia cavalla è andata benissimo e poteva davvero arrivare prima se solo avesse avuto un cavaliere più esperto di me. Mi ha molto aiutato anche Costanza Laliscia, l’ho seguita ed ho sfruttato un po’ della sua esperienza. E’ stata una bellissima gara in un luogo stupendo come i Pratoni del Vivaro. Un grandissimo grazie lo devo al mio team di assistenza composto da Chiara Salvadori, Giuseppe Ducci e Nicola Erculei".

Nella categoria più importante dei campionati il CEI3* di 160 chilometri (13 binomi al via; 5 sul traguardo) a vincere è stato Daniele Serioli che con Banco du Vallois ha chiuso alla media di 15,04 km/h. La medaglia d’argento è andata in Friuli Venezia Giulia con Daniel Braido n sella a Plundiss du Bienn, il bronzo all’atleta laziale Alessandra Brunelli con Edwin Des Eymes.

Sonia Fardelli