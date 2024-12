Equitazione - L’alloro. Doppio titolo toscano

Si fa valere il centro ippico "La Vecchia Fattoria da Marica", scuola di equitazione portata avanti da Marica De Cesare, nel paese di Tereglio, in Comune di Coreglia, diventato una realtà nel panorama dell’ equitazione provinciale e regionale. Ai campionati toscani di "dressage", svoltisi al Centro Ippico "Lo Scoiattolo" di Pontedera, sotto la guida dell’istruttrice federale Marica De Cesare, sono arrivati ben due titoli regionali. Elena Lotti, con il suo Gipsy, si è aggiudicata il titolo di campionessa toscana "Esordienti Junior" Under 16; mentre Benedetta Talini, in sella al suo Eragon, è campionessa toscana nella medesima categoria, sezione "Senior". Entrambe le atlete sono rimaste in vetta alla classifica di tutte e due le giornate di gara, ottenendo dei buoni punteggi.

Da sottolineare che negli stessi giorni altre due amazzoni de "La Vecchia Fattoria da Marica", Lisa Gigli e Martina Carbone, sono salite sul gradino più alto del podio nelle classifiche di giornata, in sella a Fulmine. Complimenti, dunque, all’ istruttrice Marica De Cesare per la preparazione che è riuscita a dare a queste giovani amazzoni e ai loro cavalli. Oltre ad essere un centro oppico, "La Vecchia Fattoria di Marica" è anche un’azienda agricola e, come tale, promuove i prodotti biogastronomici del nostro territorio.

Parallelamente agli impegni agonistici, Marica De Cesare e il suo staff hanno organizzato, con il patrocinio del Comune di Coreglia, un evento per il 22 dicembre prossimo, "Natale in Fattoria". Per tutta la giornata saranno presenti in località "La Villa" di Tereglio, stand con prodotti gastronomici e artigianali locali, verranno organizzate attività per i bambini e sarà possibile effettuare il "battesimo della sella" con i pony della fattoria. Si potrà pranzare e fare merenda sul luogo: a un certo punto arriverà anche Babbo Natale. Ovviamente a cavallo.

Dino Magistrelli