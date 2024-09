Equitazione: ottimi risultati al Trofeo Pratoni della Scuola Micheletto. Ristori e Baccani al top. Come Bucci e Bonan

La Scuola Equitazione Micheletto di San Casciano Val di Pesa, come ogni anno, in agosto è presente alle importanti gare nazionali che si svolgono ai Pratoni del Vivaro. Il Centro Equestre Federale Pratoni del Vivaro è situato a sud di Roma, tra Rocca di Papa e Rocca Priora, in un’area di 145 ettari. Fu costruito per le Olimpiadi di Roma del 1960 di Concorso Completo ed è stato gestito dalla FISE fin dal 1961. Poi fu scelto come Centro di allenamento per le Olimpiadi di Tokyo, diventando punto di riferimento per gli eventi nazionali e internazionali più prestigiosi e sede ideale di preparazione per istruttori e cavalieri.

Alla manifestazione di equitazione trofeo ‘Pratoni del Vivaro’ erano presenti più di 400 binomi a gareggiare nelle tre discipline Olimpiche. Per la Scuola Micheletto è stata una bella soddisfazione, soprattutto per i risultati ottenuti dalle new entry: Alice Ristori ha vinto nel dressage categoria E, concludendo anche due ottimi percorsi di salto ostacoli; Clara Bonan, dopo una lunga riabilitazione del suo cavallo, ha partecipato alla prima gara di dressage con un meritato terzo posto e il Brevetto.

Le veterane Benedetta Baccani e Bianca Bucci hanno partecipato nelle serie più alte, categoria D Saint Georges. Benedetta ha conquistato due primi posti, Bianca due seconde posizioni. Nel completo Maria Luisa Coriglione finisce al 4° posto nella serie Cn90 con doppio percorso netto in cross e in salto ostacoli; seguita da Matteo Arcidiacono sempre con un doppio percorso netto.

Un plauso ad Angelina Rolle che, al suo rientro nel salto ostacoli, si classifica quarta. La più giovane del gruppo, Giulia Miniati, torna a casa avendo fatto una bella esperienza formativa. Al Centro Equestre Pratoni del Vivaro la Scuola diretta da Paola Micheletto aveva organizzato un Campus estivo di due settimane, con numerosi allievi. Ora la Micheletto ha già lo sguardo rivolto ai prossimi appuntamenti: Campionati Italiani, Saggio e Scuole.

Francesco Querusti