Equitazione. Per Carlotta Maioli è oro ai regionali

Oltre 650 cavalli provenienti da tutta la Regione. E’ stata un’edizione grandi numeri quella dei campionati regionali di salto ostacoli alle Siepi di Cervia. I tredici atleti del centro ippico La Coccinella, guidati da Carol Sabatini e Claudio Giustolisi, si sono fatti valere. Torna a primeggiare la riccionese Carlotta Maioli in sella a Lavitta che anche per quest’anno si mette al collo la medaglia d’oro nella categoria Criterium Pony 105. Medaglia di bronzo per Estella Silipigni in sella a Gegio nella categoria Speranze Cavalli. Ancora a podio, con un bronzo, Noemi Lo Conte, ma questa volta in sella a Tornad nella categoria Trofeo Debuttanti Cavalli altezza 80 cm. Caterina Cevoli in sella a Daan è quarta nel Trofeo Emergenti 110, settima Sofia Bianchini su Abbeytown nella categoria Pony, ottave in campionato cavalli-pony Talitha Ilari e Rebecca Ilari. Sesto posto a squadre per la gara dei team per Agata Mainardi, Carlotta Maioli e Giorgia Fancello.