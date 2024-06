Equitazione. Puledra viareggina sbaraglia tutti. E conquista la medaglia d’oro

Anala by Jassara, modella a 4 zampe. È lei, stupenda puledra di un anno, viareggina di nascita ma di razza arabo-egiziana, la puledra che ha conquistato il gradino più alto del podio con la medaglia d’oro, nell’importante show svoltosi a Napoli nell’Egyption event vesuviano trophy. È di proprietà del viareggino Santo Cracchiolo, Jamila ha sconfitto importanti avversari tra i quali anche una puledra dell’allevamento “Dubai Arabians”, già vincitrice negli show più importanti degli Emirati Arabi. Santo non è nuovo a questi risultati: nel suo medagliere ci sono argenti e bronzi agli europei di categoria, oro e top five ai mondiali e tanti altri importanti risultati a livello internazionale.