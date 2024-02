Equitazione. Salto ostacoli a San Zeno. Weekend di gare

Proseguono le gare del concorso nazionale di salto ostacoli all’Arezzo International Horse di San Zeno. Domani pomeriggio è in programma il Gran premio che chiude ogni sfida e riservato ai cavalieri più quotati. Al via 370 binomi provenienti da ogni parte d’Italia. Un concorso che ci avvicina al grande evento internazionale di primavera. Il Toscana Tour edizione 2024 che quest’anno allunga le sue sfide a cinque settimane consecutive dal 6 marzo al 14 aprile. Come ogni anno si calcola un giro di circa 4 mila persone a settimana, tra cavalieri, accompagnatori e anche appassionati che arrivano ad Arezzo per assistere a questo evento internazionale, con ingresso aperto a tutti e gratuito. Un indotto importante anche per le strutture ricettive di Arezzo e delle cittadine vicine.